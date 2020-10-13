В Петербурге появился профсоюз работников уличной культуры. Он будет бороться с законопроектом Четырбока о легализации концертов на свежем воздухе

В Петербурге появился профсоюз работников уличной культуры. Об этом его участники сообщили в социальной сети «Вконтакте». Члены организации намерены бороться за свои права и свободы и выступают против законопроекта об уличных музыкантах, который петербургское Законодательное собрание в сентябре приняло в первом чтении.

Как рассказал 13 октября «Фонтанке» участник организации Денис Луговский, профсоюз учрежден общим собранием членов, в дальнейшем его планируют зарегистрировать в Министерстве юстиции. Сейчас у организации есть устав, коллегиально принятый 22 сентября.



Члены профсоюза сосредоточены на борьбе с законопроектом по легализации уличных музыкантов. 6 октября они направили заявления депутатам Денису Четырбоку, Борису Вишневскому и Максиму Резнику. «Требование — включить артистов в рабочую группу по разработке законопроекта, чтобы была возможность предложить наши наработки и убрать вредные для музыкантов пункты законопроекта», — рассказал Луговский.

Напомним, законопроект депутата Дениса Четырбока предусматривает создание перечня мест в Петербурге, где уличным музыкантам можно будет играть на законных основаниях. Порядок согласования выступлений, форму заявки и схему размещения, согласно инициативе, предстоит разработать исполнительным органам. Хотя некоторые депутаты критиковали законопроект за попытки урегулировать творческую деятельность, ЗакСобрание 16 сентября приняло его в первом чтении.

Кроме того, профсоюз привлекает внимание к участившимся этой осенью задержаниям уличных музыкантов в Петербурге — «Фонтанка» подробно рассказывала, что молодым людям теперь выписывают штрафы за незаконное занятие земельного участка.