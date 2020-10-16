«Если что-то пойдет не так, есть возможность ужесточить». Петербургские депутаты смягчили закон о «наливайках», но готовы переписать его снова
В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, смягчающий требования к продаже алкоголя в общепите в жилых домах. Такое решение принято 16 октября на заседании комитета по законодательству городского парламента.
Прежняя версия, которая приговаривала к закрытию заведения с залом обслуживания менее 50 кв. м, вызвала негодование бизнес-сообщества. После трех месяцев переговоров депутаты согласились переписать норму.
Новая версия, разработанная по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, снижает планку до 20 кв. м. Требование в 50 кв. м. сохраняется только для заведений, которые расположены в многоквартирных домах двух типов — «хрущёвки» (построены в период с 1957 по 1970 год) и «панельные» (постройки 1970–1980-х годов). Сам закон вступит в силу 1 января 2021 года. Норма о 50 квадратах заработает на год позже — с 1 января 2022 года.
При этом законопроект вводит более строгое определение зоны обслуживания. В неё не будут включаться кухня, место раздачи и подогрева готовой продукции, сцена, вестибюль, коридоры, гардероб, детская игровая зона, подсобные и другие части помещения, не предназначенные непосредственно для приёма пищи.
Представитель Союза независимых рестораторов в ходе заседания комитета по законодательству назвал такие требования избыточными. Они могут быть истолкованы в сторону уменьшения торгового зала. По словам автора законопроекта Дениса Четырбока, депутаты взяли формулировку из закона, который принят в Москве. «Если город идет на снижение метража, то требования к метражу должны быть построже», — отметил он.
Члены комитета по законодательству также выступили за более конкретное регулирование в части типов домов, поскольку даже в зданиях массовых серий иногда были запроектированы коммерческие помещения. Также прозвучало предложение ужесточить наказания для нарушителей.
Депутат Сергей Купченко высказал мнение, что пока редакция закона оптимальна. Но она может быть скорректирована в зависимости от общественных настроений. «Это не последний раз, когда мы возвращаемся к рассмотрению этого закона», — сказал он.
«Будем смотреть на практику реализации. Если что-то будет идти не так, есть возможность ужесточить», — согласился Денис Четырбок.