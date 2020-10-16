«Если что-то пойдет не так, есть возможность ужесточить». Петербургские депутаты смягчили закон о «наливайках», но готовы переписать его снова

В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, смягчающий требования к продаже алкоголя в общепите в жилых домах. Такое решение принято 16 октября на заседании комитета по законодательству городского парламента.



Прежняя версия, которая приговаривала к закрытию заведения с залом обслуживания менее 50 кв. м, вызвала негодование бизнес-сообщества. После трех месяцев переговоров депутаты согласились переписать норму.



Новая версия, разработанная по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, снижает планку до 20 кв. м. Требование в 50 кв. м. сохраняется только для заведений, которые расположены в многоквартирных домах двух типов — «хрущёвки» (построены в период с 1957 по 1970 год) и «панельные» (постройки 1970–1980-х годов). Сам закон вступит в силу 1 января 2021 года. Норма о 50 квадратах заработает на год позже — с 1 января 2022 года.

