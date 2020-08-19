В закон о «наливайках» подготовили поправки. Барам в центре Петербурга сделают поблажку по квадратным метрам

Для баров и ресторанов, расположенных в центральных районах Петербурга, вдвое снизят минимальную площадь зала обслуживания — до 25 метров. Соответствующие поправки подготовили в городской закон о «наливайках», сообщает 19 августа официальный телеграм-канал депутата Заксобрания Дениса Четырбока.



Поблажка будет распространяться на питейные заведения и рестораны, расположенные в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах города. Они смогут продавать алкоголь, если площадь обслуживания составляет не менее 25 метров. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании рабочей группы 25 августа.

