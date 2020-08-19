В закон о «наливайках» подготовили поправки. Барам в центре Петербурга сделают поблажку по квадратным метрам
Для баров и ресторанов, расположенных в центральных районах Петербурга, вдвое снизят минимальную площадь зала обслуживания — до 25 метров. Соответствующие поправки подготовили в городской закон о «наливайках», сообщает 19 августа официальный телеграм-канал депутата Заксобрания Дениса Четырбока.
Поблажка будет распространяться на питейные заведения и рестораны, расположенные в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах города. Они смогут продавать алкоголь, если площадь обслуживания составляет не менее 25 метров. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании рабочей группы 25 августа.
«Возможно, предложенное «зонирование» мы немного расширим, но главное, чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых «наливаек», которые сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга. Их на карте нашего города быть вообще не должно», — цитирует канал парламентария.
Ранее Заксобрание приняло документ, который запрещает барам продавать алкоголь, если площадь обслуживания клиентов составляет менее 50 кв. м. Губернатор Александр Беглов подписал документ, а позже назвал нововведение «поспешностью отдельных депутатов». В Смольном подсчитали, что в первоначальном виде закон «убьет»