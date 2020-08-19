FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 10:57
5
Печать

В закон о «наливайках» подготовили поправки. Барам в центре Петербурга сделают поблажку по квадратным метрам

Для баров и ресторанов, расположенных в центральных районах Петербурга, вдвое снизят минимальную площадь зала обслуживания — до 25 метров. Соответствующие поправки подготовили в городской закон о «наливайках», сообщает 19 августа официальный телеграм-канал депутата Заксобрания Дениса Четырбока.

Поблажка будет распространяться на питейные заведения и рестораны, расположенные в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах города. Они смогут продавать алкоголь, если площадь обслуживания составляет не менее 25 метров. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании рабочей группы 25 августа.

«Возможно, предложенное «зонирование» мы немного расширим, но главное, чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых «наливаек», которые сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга. Их на карте нашего города быть вообще не должно», — цитирует канал парламентария.

Ранее Заксобрание приняло документ, который запрещает барам продавать алкоголь, если площадь обслуживания клиентов составляет менее 50 кв. м. Губернатор Александр Беглов подписал документ, а позже назвал нововведение «поспешностью отдельных депутатов». В Смольном подсчитали, что в первоначальном виде закон «убьет» 12 % мелкого общепита в городе. После этого была создана рабочая группа, которая должна разработать изменения в нормативный акт.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Сергей Федоров
Ну почему всё сводится к алкоголю? Разрешить ночью только Руссиано с круасанами и проблем не будет.
AP-SPb
Т.е. в спальных районах наливаек быть не должно, а в Центре пожалуйста?! Странная логика у "руководства" города. А потом удивляемся почему появляются песенки типа "В Питере пить" и улочки Центра превращаются в помесь помойки и туалета.
Zloi_prohozhiy
Наливайка Рос Ал 24, если увеличит площадь до 25кв.м, получается, продолжит торговать алкоголем ночью в центре?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний