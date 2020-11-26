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Мать побывавших в заложниках детей не пустили к ним в петербургскую больницу. Решение о допуске примут органы опеки

Мать шестерых мальчиков, которые оказались в отцовском плену в колпинской квартире, навестила их в больнице. Однако попасть к ним она не смогла. Впереди вторая попытка.

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, 32-летняя Ольга пришла в медучреждение, где находятся маленькие пациенты, 26 ноября. С собой она принесла вещи и продукты.

Так как дети были доставлены в учреждение здравоохранения скорой помощью по акту полиции, без разрешения органов опеки её к ним не допускают. «Мама планирует получить такое разрешение завтра и навестить ребят», — добавили представители детского омбудсмена.

Как ранее писала «Фонтанка», после выписки она планирует переехать с сыновьями в Архангельск.

Информация о захвате шестерых мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет поступила в полицию Петербурга около полудня 24 ноября. 38-летний Денис Бельтюков утром выгнал жену, потом выпил и принял прописанные антидепрессанты. Адский коктейль привел его в агрессивное состояние, поэтому, когда жена пыталась вернуться, он заявил, что убьет детей. В течение пяти часов в ним вели переговоры полиция, МЧС, прокурор. Последний в районе пяти часов вечера уговорил его выйти и опустить детей. Мальчиков увезли в больницу, Бельтюкова — в прокуратуру. В его отношении региональный СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы, после чего суд отправил мужчину в СИЗО.

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