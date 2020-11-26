Мать побывавших в заложниках детей не пустили к ним в петербургскую больницу. Решение о допуске примут органы опеки

Мать шестерых мальчиков, которые оказались в отцовском плену в колпинской квартире, навестила их в больнице. Однако попасть к ним она не смогла. Впереди вторая попытка.



Как сообщили «Фонтанке» в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, 32-летняя Ольга пришла в медучреждение, где находятся маленькие пациенты, 26 ноября. С собой она принесла вещи и продукты.

Так как дети были доставлены в учреждение здравоохранения скорой помощью по акту полиции, без разрешения органов опеки её к ним не допускают. «Мама планирует получить такое разрешение завтра и навестить ребят», — добавили представители детского омбудсмена.