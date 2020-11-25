Мать шестерых мальчиков, освобожденных из отцовского плена в Колпино, собирается увезти их в Архангельск. Переезда они подождут в детском доме

32-летняя Ольга вышла на связь с органами опеки Колпинского района и озвучила им свои планы на будущее детей.
Как сообщает 25 ноября аппарат уполномоченного по правам детей в Петербурге, женщина дала устное разрешение на то, чтобы после выписки из больницы детей в возрасте от 3 до 15 лет временно разместили в социальном учреждении (детском доме). Как пояснили представители омбудсмена, мальчики смогут там временно находиться, до полугода.
В это время женщина будет готовить переезд в Архангельск, где у нее есть необходимая для проживания детей площадь — трехкомнатная квартира.
«Последнюю ночь мама провела у подруги. Администрация района сейчас озадачена поиском временного жилья для нее», — уточнили в аппарате.
Несколькими часами ранее Анна Митянина сообщала, что двое детей находятся в перепрофилированной под прием пациентов с коронавирусом детской больнице имени Филатова. Остальные четверо остаются в ДГБ № 22. Там же подготовили палату для матери, чтобы она могла находиться рядом с детьми. Однако с утра среды связаться с ней органы соцзащиты и опеки не могли.