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Мать шестерых мальчиков, освобожденных из отцовского плена в Колпино, собирается увезти их в Архангельск. Переезда они подождут в детском доме

32-летняя Ольга вышла на связь с органами опеки Колпинского района и озвучила им свои планы на будущее детей.

Как сообщает 25 ноября аппарат уполномоченного по правам детей в Петербурге, женщина дала устное разрешение на то, чтобы после выписки из больницы детей в возрасте от 3 до 15 лет временно разместили в социальном учреждении (детском доме). Как пояснили представители омбудсмена, мальчики смогут там временно находиться, до полугода.

В это время женщина будет готовить переезд в Архангельск, где у нее есть необходимая для проживания детей площадь — трехкомнатная квартира.

«Последнюю ночь мама провела у подруги. Администрация района сейчас озадачена поиском временного жилья для нее», — уточнили в аппарате.

Несколькими часами ранее Анна Митянина сообщала, что двое детей находятся в перепрофилированной под прием пациентов с коронавирусом детской больнице имени Филатова. Остальные четверо остаются в ДГБ № 22. Там же подготовили палату для матери, чтобы она могла находиться рядом с детьми. Однако с утра среды связаться с ней органы соцзащиты и опеки не могли.

О захвате шестерых детей, мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет, поступило в полицию Петербурга 24 ноября около полудня. 38-летний Денис Бельтюков утром выгнал жену, потом выпил и принял прописанные антидипрессанты. Адский коктейль привел его в агрессивное состояние, поэтому, когда жена пыталась вернуться, он заявил, что убьет детей. В течение пяти часов в ним вели переговоры полиция, МЧС, прокурор. Последний в районе пяти часов вечера уговорил его выйти и опустить детей. Мальчиков увезли в больницу, Бельтюкова в прокуратуру. В отношение него региональный СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.

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Комментарии (3)

Ajynfyrfujdyj
Это же здорово, когда люди здоровы, могут иметь детей, и не одного-двух, а целую ораву, кипящую жизнью. Жаль, что женщина думает не головой, а другим местом. Может вся эта история будет ей уроком.
Delon
Первого родила в 17 лет. А потом понеслась..
Annonym
Видать версия Пьяного мужа про Измены может быть Совсем правдивой .
Если у подруги то пусть С требованием не предоставлять информацию Прессе и бывшему мужу Адрес и ФИО Подруженьки скажет в Органах опеки .
Ибо сдается мне что там не Подружка а Друг .
Потому что если там из этих 6 Детей она рожала хотя бы 3 то поступок сдавать Детей на время Переезда в дет Дом выглядит Стремно и попахивает тем что она Просто собирается свалить и кинуть Детей на Государство .
Данный комент есть Независимое Оценочное Суждение о данной ситуаций !
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