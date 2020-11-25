Побывавших в заложниках детей развезли по больницам Петербурга. Младший в реанимации

Младшего из шести детей после освобождения из квартиры в Колпино перевели в реанимацию детской больницы №22 в Колпино, но больше от отца досталось пасынкам. Им он угрожал ножом и топором.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, накануне после дополнительного обследования в детской больнице №22 в Колпино оставили четверых братьев. Трёхлетнего положили в реанимацию из-за заболевания — телесных повреждений учинивший скандал отец ему не нанёс.



Десятилетнего со следом от ножа на шее оставили в инфекционном отделении. Там же двое его братьев 4 и 6 лет.

