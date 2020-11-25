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Побывавших в заложниках детей развезли по больницам Петербурга. Младший в реанимации

Младшего из шести детей после освобождения из квартиры в Колпино перевели в реанимацию детской больницы №22 в Колпино, но больше от отца досталось пасынкам. Им он угрожал ножом и топором.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, накануне после дополнительного обследования в детской больнице №22 в Колпино оставили четверых братьев. Трёхлетнего положили в реанимацию из-за заболевания — телесных повреждений учинивший скандал отец ему не нанёс.

Десятилетнего со следом от ножа на шее оставили в инфекционном отделении. Там же двое его братьев 4 и 6 лет.

Старшего из шести братьев перевели в детскую больницу имени Филатова. Вместе с ним на Бухарестскую уехал мальчик девяти лет. Ему диагностировали перелом носа, травмы головы и синяки и ссадины на лице. Ребёнок объяснил, что его избил отец, который с криками и топором вытаскивал его из окна.

Ранее в аппарате детского омбудсмена сообщили, что вопрос о переводе детей в соцучреждение не будет подниматься до тех пор, пока врачи не будут спокойны за их здоровье.

Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет натерпелись в квартире в Колпино. Они пять часов были заложниками Дениса Бельтюкова. Мужчина является биологическим отцом двоих, остальные — дети супруги от первого брака. Утром он выгнал жену из дома, а потом, желая вернуть, взялся за нож и объявил о захвате и потребовал её вернуть.

Квартиру готовились штурмовать, но скандалист сдался сам. Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
какие **** заложники? с дубу рухнули? это я сижу дома с своими детьми в шахматы играю, а на меня какая-то обиженнная *лядь в полицию телегу написала по наущкению прибандиченных адвокатов, что мои дети в заложниках у отца, в дом ко мне припёрлись на танках куча силовиков и рвётся в мой дом меня крутить в наручники и в участок, это что за хрень?
Misha Timoshin
Кое в какой стране, которую не любят в России, за взятие заложников - смертная казнь.
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