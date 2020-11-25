Побывавших в заложниках детей развезли по больницам Петербурга. Младший в реанимации

Младшего из шести детей после освобождения из квартиры в Колпино перевели в реанимацию детской больницы №22 в Колпино, но больше от отца досталось пасынкам. Им он угрожал ножом и топором.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, накануне после дополнительного обследования в детской больнице №22 в Колпино оставили четверых братьев. Трёхлетнего положили в реанимацию из-за заболевания — телесных повреждений учинивший скандал отец ему не нанёс.
Десятилетнего со следом от ножа на шее оставили в инфекционном отделении. Там же двое его братьев 4 и 6 лет.
Старшего из шести братьев перевели в детскую больницу имени Филатова. Вместе с ним на Бухарестскую уехал мальчик девяти лет. Ему диагностировали перелом носа, травмы головы и синяки и ссадины на лице. Ребёнок объяснил, что его избил отец, который с криками и топором вытаскивал его из окна.
Ранее в аппарате детского омбудсмена сообщили, что вопрос о переводе детей в соцучреждение не будет подниматься до тех пор, пока врачи не будут спокойны за их здоровье.
Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет натерпелись в квартире в Колпино. Они пять часов были заложниками Дениса Бельтюкова. Мужчина является биологическим отцом двоих, остальные — дети супруги от первого брака. Утром он выгнал жену из дома, а потом, желая вернуть, взялся за нож и объявил о захвате и потребовал её вернуть.
Квартиру готовились штурмовать, но скандалист сдался сам. Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».