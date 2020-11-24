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«На чаше весов были шесть детей». Прокурор Петербурга оценил операцию по освобождению заложников в Колпино

Прокурор Колпинского района Петербурга Игорь Ивкин стал героем дня, после того как сыграл ключевую роль в освобождении детей, которых почти пять часов удерживал собственный отец.

момент переговоров Игоря Ивкина с Денисом Бельтюковым. за уговорами наблюдает жена Бельтюкова
момент переговоров Игоря Ивкина с Денисом Бельтюковым. за уговорами наблюдает жена БельтюковаФото: предоставлено прокуратурой Петербурга

«Я был в курсе событий, каждую минуту, поэтому могу объективно оценивать, — сообщил «Фонтанке» главный прокурор города Сергей Литвиненко. — На чаше весов было шесть детей. Поэтому не было времени раздумывать, и он быстро принял это решение. Поэтому горжусь, что я так воспитываю ребят молодых, которые без промедления принимают правильные решения, чтобы спасти в первую очередь людей».

Сергей Литвиненко также сказал, что о деталях переговоров должен говорить сам Игорь Ивкин. «Поступки совершают конкретные люди. А это конкретный поступок, и совершил его мой районный прокурор. Только он, и практически, и теоретически. Спасибо вам большое за эту оценку. Я на самом деле тоже очень переживал, только сейчас успокоился. Я считаю, что это поступок, я уже горжусь своими ребятами, в первую очередь сегодня этим сотрудником», — добавил Сергей Литвиненко.

Колпинский прокурор, в свою очередь, сообщил журналистам, что в момент переговоров не боялся за свою жизнь — на это просто не было времени, так как были основания думать, что детям грозит опасность.

«Понимая это, я, ни минуты не сомневаясь, вышел к нему. Обычным нормальным человеческим языком я довел до него, что нельзя так поступать. Особенно когда это дети, и в том числе его родные дети», — сказал Игорь Ивкин. В разговоре прокурор использовал довод, что «никакой конфликт, никакая ситуация не может поставить жизнь и здоровье детей под угрозу». Аргумент подействовал, мужчина сдался, в прокуратуру района он уехал на машине Ивкина.

Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет провели пять часов в заложниках у 38-летнего Дениса Бельтюкова в квартире дома 73 по Пролетарской улице в Колпино. Мужчина — биологический отец двух младших детей, остальные — дети его 34-летней супруги Ольги. Её он выгнал из дома утром 24 ноября, а потом взялся за нож, объявил о захвате и потребовал вернуть жену. После освобождения школьников осмотрели врачи, они обнаружили у них признаки ОРВИ, температуру и ссадины.

О том, как разворачивалась семейная драма в Колпино, читайте и смотрите в сюжете «Фонтанки».

момент переговоров Игоря Ивкина с Денисом Бельтюковым. за уговорами наблюдает жена Бельтюкова
момент переговоров Игоря Ивкина с Денисом Бельтюковым. за уговорами наблюдает жена БельтюковаФото: предоставлено прокуратурой Петербурга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Mafioza
Хорошо,что хоть кто-то нашелся из смелых,который думал о детях,а не о том чья голова полетит в случае плохого исхода и взяв на себя эту ответственность-справился с ней,молодец.
261188011
Молодец, прокурор, не забздел, хоть по виду на интеллигента похож! В прежние времена так мог Климовский пойти ... но он уже вышвырнут за борт.
kоt-obormot
Ну все, берегись - теперь двинут в пол.преды.
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