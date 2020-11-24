«На чаше весов были шесть детей». Прокурор Петербурга оценил операцию по освобождению заложников в Колпино

«Я был в курсе событий, каждую минуту, поэтому могу объективно оценивать, — сообщил «Фонтанке» главный прокурор города Сергей Литвиненко . — На чаше весов было шесть детей. Поэтому не было времени раздумывать, и он быстро принял это решение. Поэтому горжусь, что я так воспитываю ребят молодых, которые без промедления принимают правильные решения, чтобы спасти в первую очередь людей».

Сергей Литвиненко также сказал, что о деталях переговоров должен говорить сам Игорь Ивкин. «Поступки совершают конкретные люди. А это конкретный поступок, и совершил его мой районный прокурор. Только он, и практически, и теоретически. Спасибо вам большое за эту оценку. Я на самом деле тоже очень переживал, только сейчас успокоился. Я считаю, что это поступок, я уже горжусь своими ребятами, в первую очередь сегодня этим сотрудником», — добавил Сергей Литвиненко.



Колпинский прокурор, в свою очередь, сообщил журналистам, что в момент переговоров не боялся за свою жизнь — на это просто не было времени, так как были основания думать, что детям грозит опасность.

«Понимая это, я, ни минуты не сомневаясь, вышел к нему. Обычным нормальным человеческим языком я довел до него, что нельзя так поступать. Особенно когда это дети, и в том числе его родные дети», — сказал Игорь Ивкин. В разговоре прокурор использовал довод, что «никакой конфликт, никакая ситуация не может поставить жизнь и здоровье детей под угрозу». Аргумент подействовал, мужчина сдался, в прокуратуру района он уехал на машине Ивкина.

