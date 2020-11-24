автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Пять часов Петербург в онлайн-режиме наблюдал за семейной драмой пары из Архангельской области. Два года назад они покинули родину из-за долгов. В семье шесть мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет. Отец пил и звонил в полицию с жалобами на супружескую измену. 24 ноября он выгнал жену из дома и взялся за нож.

В 12.12 в полицию Петербурга позвонила 34-летняя Ольга. Она сообщила, что в Колпино муж не пускает её домой, кричит и обещает убить детей. Наряд был у дома 73 по Пролетарской улице уже через несколько минут. В окне на первом этаже полицейские увидели мужчину. Он держал нож у горла мальчишки и кричал, что всех сейчас порешит. Полицейские вызвали подкрепление. Уже через полчаса у пятиэтажки были сотрудники главка, спецназ, прокуратура и чиновники колпинской администрации вместе с главой района Анатолием Повелием.

Пока сотрудники МВД пытались узнать у 38-летнего Дениса Бельтюкова, что ему нужно, стали проясняться подробности невеселого жития семьи в самом депрессивном пригороде Северной столицы.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Из шестерых детей, которые жили с парой в квартире, лишь двое были родными Бельтюкову. У них его отчество, но не фамилия. «Шестеро детей, мал мала меньше. По утрам вижу, как они в школу ходят. С виду обычная семья, есть кот — хороший такой», — рассказывали «Фонтанке» живущие этажом выше. Те, кто поближе, отмечают, что дети порой шумят, но ссор из квартиры не слышно.

В октябре 2020 года они встали на обслуживание в районном Центре социальной помощи семье и детям. При этом на полицейском учёте как неблагополучная семья не состояла, проходила как социально не обеспеченная.

По информации центра соцпомощи, которой с «Фонтанкой» поделились в аппарате уполномоченного по правам детей, с мая 2020 года семья имеет временную регистрацию в Петербурге по адресу: ул. Танкистов, д. 18. В центре направили запрос в Архангельск, чтобы назначить пособия детям в Петербурге, но ответ пока не поступил. Состояли ли они там на учете — неизвестно.



Бельтюков, как следует из базы должников на сайте службы судебных приставов России, обременён долгами, которые появились у него ещё во время жизни в Архангельской области. На сегодняшний день он должен 217 745 рублей. Судя по всему, мужчина брал кредит, но выплатить его не смог. У его супруги тоже остались долги на севере, но небольшие — в основном за коммуналку, есть также и задолженность по кредиту.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

В трехкомнатной квартире, которую семья сняла в Колпино, было все необходимое для проживания. «Санитарное состояние помещения удовлетворительное, уборка проводится регулярно, в настоящее время ведутся ремонтные работы. У несовершеннолетних отдельные спальные места, оборудованы места для учебного процесса», — отмечали в аппарате детского омбудсмена.

Несколько недель назад у Бельтюкова произошел срыв. Он, по предварительной информации, запил. В это время он несколько раз звонил в районный отдел полиции и рассказывал, что ему изменяет жена. При этом якобы просил спасти её от нового возлюбленного, который применял к ней сексуальное насилие.



Однако от самой женщины никаких заявлений по этому поводу официально не поступало. Мужчину возили в районный диспансер, где привели в порядок. Аппарат уполномоченного по правам ребенка уточняет, что мужчина проходил лечение на дневном стационаре, с ним занимался психолог.

Однако утром 24 ноября Бельтюков ушел в штопор. К середине дня он смог внятно заявить, что хочет, чтобы вернулась жена. Правда, не скрывал, что дома её ждет расправа за измены. Женщина пыталась через окно уговорить супруга отпустить детей. Но диалог не задался.

Тогда в переговоры вступил прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Он смог убедить мужчину выйти и отпустить детей. Их осмотрели на месте и увезли для более основательной проверки в детскую городскую больницу Колпино № 22.

СК, который не комментировал ситуацию с захватом заложников весь день, к вечеру 24 ноября вывесил релиз с сообщением о возбуждении уголовного дела о «незаконном лишении свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».



Сейчас Бельтюков находится в СК. Ему вызвали психиатров.

О том, как развивались события в Колпино, — читайте и смотрите в сюжете «Фонтанки». «Фонтанка.ру»

