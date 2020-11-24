Детский омбудсмен: у двух детей из шестерых, побывавших в заложниках в Колпино, признаки ОРВИ и температура

Пока врачи не будут спокойны за состояние их здоровья, вопрос о переводе в социальное учреждение подниматься не будет.

«В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети на отделении», — сообщает детский омбудсмен.

Как сообщает 24 ноября аппарат уполномоченного по правам детей, у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры. Также медики зафиксировали ссадины у нескольких детей.

Шестерых мальчиков, привезенных в ДГБ № 22 в Колпино после освобождения из квартиры на Пролетарской, осмотрели врачи.

Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет провели пять часов в заложниках у 38-летнего Дениса Бельтюкова в квартире дома 73 по Пролетарской улице в Колпино. Мужчина является биологическим отцом двух младших детей, остальные — дети его 34-летней супруги Ольги. Её он выгнал из дома утром, а потом, желая вернуть, взялся за нож и объявил о захвате и потребовал её вернуть.



Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».

