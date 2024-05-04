В Мариинском впервые за 20 лет пройдут гастроли Большого театра

С 7 по 12 мая в Мариинском театре пройдут показы двух спектаклей балетной труппы Большого театра. Московский театр привезет «Спартака» А. Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича и «Драгоценности» в постановке Джорджа Баланчина на музыку Г. Форе, И. Стравинского и П. Чайковского. Это первые обменные балетные гастроли театров с 2003 года.



Фото: bolshoi.ru Поделиться Поделиться





7, 8 и 9 мая в Мариинском-2 будет представлен «Спартак» (12+). Юрий Григорович выступил не только в качестве хореографа-постановщика, но также стал автором либретто спектакля, который с 1968 года известен по всему миру. В отличие от предыдущих постановок, Григорович сместил акценты с историзма и картин римской жизни в сторону центральных мужских образов. Новые танцевальные партии Спартака и Красса стали образцом героического мужского танца, а стремительное развитие сюжета причудливо переплелось с монологами героев, в пластике которых глубоко и подробно раскрылись их мысли и чувства.



Фото: bolshoi.ru Поделиться Поделиться





10, 11 и 12 мая петербургская публика сможет увидеть балет «Драгоценности» (6+) в постановке Джорджа Баланчина. Этот балет известен в истории как первый «полнометражный» бессюжетный балет. Состоит он из трех частей — «Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты». Образы этих одноактных композиций были вдохновлены витринами ювелирной фирмы Van Cleef and Arpels на Пятой авеню. «Драгоценности» как нельзя лучше отражают эстетический путь самого Баланчина — в его хореографии соединились балетные школы России, Франции и Америки. Спектакль был создан в 1967 году для труппы Нью-Йорк Сити балет, и с 2012 года украшает репертуар Большого театра.



Арина Хек

