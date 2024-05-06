Подробности и фото последствий атаки БПЛА под Белгородом: был взрыв, среди раненых — дети

Подробности трагедии в Борисовском районе Белгородской области 6 мая сообщает в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил число пострадавших — 35 человек. Погибших шестеро.
В районе села Берёзовка дроны-камикадзе со стороны ВСУ атаковали ехавшие по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Шесть человек погибли на месте в результате взрыва. Повреждённый транспорт выглядит так.
Пострадали, по предварительным данным, 35 человек, в том числе двое детей (у них поверхностные травмы). Сейчас на операционном столе — мужчина с проникающим ранением брюшной полости, он в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени также развезены по медицинским учреждениям.
Напомним, по данным оперштаба области, беспилотники атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», которые перевозили сотрудников свинокомплекса.⠀
«На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — отмечает Гладков.