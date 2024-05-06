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    Мощная атака БПЛА на машины в Белгородской области: шесть человек погибли и более 30 пострадали

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    5 комментариев

    Беспилотники ВСУ 6 мая атаковали машины ГК «Агро-Белгорье» в Борисовском районе Белгородской области, сообщает оперштаб области.

    Машины перевозили сотрудников свинокомплекса. По имеющимся данным, шесть человек погибли и более 30 получили ранения.

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    Комментарии 5

    radon06 Мая 2024 в 09:26
    Это ужасно!
    +0−2
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