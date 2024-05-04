Суд в Греции оправдал журналиста, который раскрыл секрет схождения Благодатного огня

Суд Афин оправдал журналиста Димитриса Аликакоса, написавшего книгу о церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Патриархат счел его утверждения клеветой. Об этом пишут греческие издания Greek City Times и Sight Magazine.

Считается, что Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне православной Пасхи символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Для верующих схождение Огня — доказательство божественности, поскольку он, как считается, зажигается сам по себе. Однако многие ставят «чудо» под сомнение.

В 2018 году Аликакос отправился в Иерусалим, чтобы изучить этот ежегодный ритуал. По его словам, к этому привело его религиозное происхождение. «Мой отец был православным священником, и он впервые рассказал мне о мошенничестве с Благодатным огнем», — говорит журналист.



В Иерусалиме он взял интервью у нескольких священников, в том числе у архиепископа Исидора, который отвечает за ритуальные предметы храма Гроба Господня, такие как свечи, несущие Благодатный огонь. В своей книге «Искупление. Дело о Благодатном огне» и YouTube-роликах Аликакос опубликовал рассказы о том, что пламя разжигали сами священники.



«В книгу Аликакоса вошли свидетельства самих архиепископов, которые признались, что огонь был зажжен с помощью обычной зажигалки», — передает Greek City Times.

В 2019 году Иерусалимский Патриархат вместе со штаб-квартирой Греческой Православной Церкви на Святой Земле и несколькими ее священниками вел судебную тяжбу с Аликакосом, обвиняя журналиста в клевете, нарушении тайны частной беседы и нарушении закона о персональных данных. В частности, патриархат требовал удалить видео, в котором архиепископ Исидор признался в использовании зажигалки. Однако в 2022 году суд постановил, что видео было снято с согласия священника, и отклонил ходатайство.

В книге Аликакоса, как пишет Greek Reporter, архиепископ Никифор «признает то же самое, с той лишь разницей, что он использовал спички».

«То, что написано в спорной книге, является продуктом вымышленных историй, придуманных автором с очевидной целью опозорить верующих и получить финансовую выгоду от продажи книги», — считали в патриархии. Дополнительно в качестве аргумента приводилось то, что книга вышла накануне Пасхи, это посчитали доказательством «более глубоких мотивов автора и издательства».



Патриархат первоначально участвовал в судебном иске, утверждая, что работа Аликакоса нанесла ущерб их репутации, заставив верующих сомневаться в своих священниках. Однако позже патриархия отказалась от иска.

