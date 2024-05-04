Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня. Они ждали схождения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи, согласно традиции, сошел Благодатный огонь. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости.



Как передает корреспондент информагентства, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о «снисхождении огня», и начал раздавать его находящимся в храме людям.



В Россию огонь доставляет Фонд Андрея Первозванного. Делегация уже получила огонь и направляется в аэропорт, пишет ТАСС.

Иерусалимский храм Гроба Господня в ожидании схождения Благодатного огня заполнили тысячи паломников. Порядок внутри обеспечивают десятки полицейских и спасателей. Официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман сообщил ТАСС, что храм может вместить до 9 тысяч верующих, однако в этом году, вероятно, их число будет значительно меньше, в том числе из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него были усилены меры безопасности.



Считается, что Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне Пасхи символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.



Церемония ежегодно проходит по одному и тому же регламенту, и ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на землю. После этого события паломники обычно зажигают свечи и лампады, затем огонь на самолётах доставляют в другие страны.

