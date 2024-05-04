Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня. Они ждали схождения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи, согласно традиции, сошел Благодатный огонь. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости.
Как передает корреспондент информагентства, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о «снисхождении огня», и начал раздавать его находящимся в храме людям.
В Россию огонь доставляет Фонд Андрея Первозванного. Делегация уже получила огонь и направляется в аэропорт, пишет ТАСС.
Иерусалимский храм Гроба Господня в ожидании схождения Благодатного огня заполнили тысячи паломников. Порядок внутри обеспечивают десятки полицейских и спасателей. Официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман сообщил ТАСС, что храм может вместить до 9 тысяч верующих, однако в этом году, вероятно, их число будет значительно меньше, в том числе из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него были усилены меры безопасности.
Считается, что Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.
Схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне Пасхи символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.
Церемония ежегодно проходит по одному и тому же регламенту, и ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на землю. После этого события паломники обычно зажигают свечи и лампады, затем огонь на самолётах доставляют в другие страны.
Для верующих Схождение огня — доказательство божественности, поскольку он, как считается, зажигается сам по себе. Однако многие ставят «чудо» под сомнение. В 2018 году в Храме Гроба Господня даже произошла перепалка между армянскими и греческими священнослужителями. Как пишет Sputnik, отец Агоян, который трижды присутствовал в Кувуклии при зажигании огня, заявил журналисту, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет. Представитель греческой церкви потребовал выключить камеру и обвинил армянского священника во лжи, но тот возразил, что греческий священнослужитель, в отличие от него, при зажигании огня ни разу не присутствовал. Архимандрит, член Братства святых Яковов отец Диран Акопян позже сказал изданию, что любая лампада, которая горит в Кувуклии, уже имеет мощную, чудодейственную силу для любого верующего, а под чудом каждый понимает чисто свое переживание.