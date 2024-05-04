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    В Белгороде произошел взрыв. Повреждены дома, есть пострадавшие

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    Взрыв произошел в Белгороде. Об этом в четыре часа вечера 4 мая сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    Фото: Настоящий Гладков / Telegram
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    Предварительно, пострадали пять человек. «Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бёдер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой», — уточнил губернатор.

    По его данным, всех пострадавших доставили в городскую больницу №2, угрозы для жизни ни у кого нет.

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    Кроме того, повреждения зафиксированы в 30 частных жилых домовладениях, пострадали 10 автомобилей. Пожарные борются с двумя очагами возгорания. Работы по восстановлению начнутся в понедельник. Сейчас на местах работают оперативные службы. Подомовой обход продолжается.

    Причина произошедшего не уточняется. Неясно, связан ли взрыв с боевыми действиями.

    Днем в Минобороны РФ сообщили, что около 13:15 мск над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

    Фото: Настоящий Гладков / Telegram

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