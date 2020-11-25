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Детский омбудсмен: После допроса в полиции мать шестерых детей, освобожденных в Колпино, ушла. Местоположение её неизвестно

Органы соцзащиты и опеки не могут связаться с матерью шестерых детей, освобожденных после захвата в заложники в Колпино. Они подготовили для нее палату в больнице, где находится большинство мальчиков. Об этом 25 ноября сообщала уполномоченный по правам детей в Петербурге Анна Митянина.

По словам детского омбудсмена, двоих из четверых детей еще накануне перевели в детскую больницу имени Филатова, ориентированную на прием юных пациентов с коронавирусом, так как у них медики выявили признаки ОРВИ и температуру.

Четверо остаются на соматическом отделение ДГБ № 22 в Колпино. Угрозы их здоровью нет, однако врачи, по словам Митяниной, отмечают, что они находятся в крайней степени истощения, что говорит о том, что их не кормили полноценно.

«У всех проблемы желудочно-кишечного свойства, которые связаны с низкими санитарными условиями, в которых они находились», — отмечает уполномоченная.

По её словам, как только у врачей пропадут опасения по поводу состояния их здоровья, они могут вернуться в семью.

«Сегодня настрой — воссоединить детей с мамой. Ей сегодня предложено находиться с ними в больнице. Предложена отдельная палата. Однако она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса она ушла, и местонахождение её неизвестно. Как только она появится, ей возможность общения с детьми будет предложена», — уверяет Митянина.

После этого органы опеки и соцзащиты будут проверять, насколько 32-летняя уроженка Архангельской области может исполнять свои родительские обязанности.

«Пока у меня только краткая справка от опеки. Она не состоит ни на каком учете, не привлекалась. Квартира антисанитарная, есть ненормальные отношения между взрослыми. Когда проведут все необходимые экспертизы, составлен актуальный психологический портрет, будет решен вопрос органами опеки. Если картина будет благополучной, то помощь будет оказана в одном из органов центров соцзащиты или кризисном центре. Или будет решаться, есть ли необходимость поместить детей в социозащитные учреждения. Сейчас говорить рано», — заявила Митянина.

Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет натерпелись в квартире в Колпино. Они пять часов были заложниками Дениса Бельтюкова. Мужчина является биологическим отцом двоих, остальные — дети супруги от первого брака. Утром он выгнал жену из дома, а потом, желая вернуть, взялся за нож и объявил о захвате и потребовал её вернуть.

Квартиру готовились штурмовать, но скандалист сдался сам. Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».

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Комментарии (6)

alexber2
и они хотят ей обратно отдать детей? Пока ее очередной муж их не убьет?
Kezevo
Справедливый суд и разборка им не нужна! Все эти службы работают постфактум! Щас вцепятся так что не слезут теперь очень долго! Первый пример что ли
Ajynfyrfujdyj
Довели женщину. Сейчас, не дай Бог, ещё натворит дел.
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