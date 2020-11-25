В суде следователь сообщил, что во время допроса мужчина полностью признал вину, но в ходе заседания сам Бельтюков это опроверг. Он уверял судью Никулина, что никого он не удерживал, дети просто находились дома. Детей и жену очень любит, хочет жить с ними.

Колпинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 38-летнего Дениса Бельтюкова, обвиняемого в незаконном лишении свободы шестерых детей. Об этом 25 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов.

«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — уверял суд Бельтюков и даже заявил, что хочет пройти лечение, чтобы понять, что на самом деле с ним произошло 24 ноября.

Он признал, что раньше регулярно вечером выпивал, но не сильно — только пиво. А потом прекратил. И пять недель был в завязке.

Мужчина уверял, что может прокормить семью, несмотря на то, что образования у него всего 9 классов, так как он суперсварщик. В Петербурге же у него нет официальной работы, так как он ждал дневного стационара (после запоя, из которого его выводили некоторое время назад, и выписанных врачом антидепрессантов. — Прим. ред.), но опыт в сварке у него большой.



Бельтюков просил у суда домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, либо любую другую меру.



Однако суд, выслушав все стороны, отправил Дениса Бельтюкова в изолятор. Пока до 23 января.

