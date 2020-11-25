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Суд отправил «суперсварщика» Бельтюкова за захват детей в Колпино в изолятор до середины зимы. Он хотел домой к жене и сыновьям

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Колпинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 38-летнего Дениса Бельтюкова, обвиняемого в незаконном лишении свободы шестерых детей. Об этом 25 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов.

В суде следователь сообщил, что во время допроса мужчина полностью признал вину, но в ходе заседания сам Бельтюков это опроверг. Он уверял судью Никулина, что никого он не удерживал, дети просто находились дома. Детей и жену очень любит, хочет жить с ними.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — уверял суд Бельтюков и даже заявил, что хочет пройти лечение, чтобы понять, что на самом деле с ним произошло 24 ноября.

Он признал, что раньше регулярно вечером выпивал, но не сильно — только пиво. А потом прекратил. И пять недель был в завязке.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчина уверял, что может прокормить семью, несмотря на то, что образования у него всего 9 классов, так как он суперсварщик. В Петербурге же у него нет официальной работы, так как он ждал дневного стационара (после запоя, из которого его выводили некоторое время назад, и выписанных врачом антидепрессантов. — Прим. ред.), но опыт в сварке у него большой.

Бельтюков просил у суда домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, либо любую другую меру.

Однако суд, выслушав все стороны, отправил Дениса Бельтюкова в изолятор. Пока до 23 января.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

О захвате шестерых детей, мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет, поступило в полицию Петербурга 24 ноября около полудня. 38-летний Денис Бельтюков утром выгнал жену, потом выпил и принял прописанные антидепрессанты. Адский коктейль привел его в агрессивное состояние, поэтому, когда жена пыталась вернуться, он заявил, что убьет детей. В течение пяти часов в ним вели переговоры полиция, МЧС, прокурор. Последний в районе пяти часов вечера уговорил его выйти и опустить детей. Мальчиков увезли в больницу, Бельтюкова в прокуратуру. В отношение него региональный СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.

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Комментарии (5)

Danik
Ну и что дальше будет. В СССР таких потом трудоустраивали. Да и работал бы он давно, а уволить его нельзя было бы. Была бы работа, не было бы такого психа в голове. Теперь работы нет, жилья нет. Перспектив нет. Баба тоже хороша. Детей нарожала, а мужика нормального не нашла. Современенько! Суд с плеч спихнул, ну и бог с ним и с ними.
vic_5e4cd1938d1a8
В начале этой истории "Фонтанка" сообщала, что этот мужик работал в охранных фирмах и возможно, имеет лицензию на оружие.
Интересно, как появляется такая информация. Не только, вообще, а конкретно, данная. Или, просто, кто-то так сказал корреспонденту.
LiChaBaTa
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
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