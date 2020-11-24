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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Отец, захвативший детей в Колпино, состоял на учете у психиатра. Две недели назад ему выписали препараты

Отец, захвативший шестерых детей в заложники на Пролетарской улице в Колпино, состоял на учете у психиатра. Две недели назад у него уже наблюдалось пограничное состояние, после которого врачи прописали ему препараты. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 ноября в районной администрации.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Семья приехала два года назад из Архангельской области. Отец состоит на учете в ПНД, мама нормальная. У них шестеро детей разного возраста от 3 до 15 лет. Семья сопровождалась Центром помощи семьи и детям Колпинского района. Две недели назад у папы уже было пограничное состояние. Специалисты сопроводили его в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов. Принимал он их или не принимал, не знаем. Сейчас на месте спецназ, глава администрации», — рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района.

После того, как дети окажутся в безопасности, отцом займутся медики, семьей — органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети.

О детях-заложниках в доме 73 по Пролетарской сообщила их мать. СМИ говорят о ноже у горла ребенка, очевидцы показывают видео с места происшествия.

За развитием событий — следите в материалах «Фонтанки»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

sektor7
Мегаполис поглотил ещё одного, приехавшего в поисках лучшей жизни.
shushu
Мужик теперь попал. Интересно они дотации получали, как многодетная семья?
Yes_5e4d665c7c447
Посмотрите репортаж!
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