Отец, захвативший шестерых детей в заложники на Пролетарской улице в Колпино, состоял на учете у психиатра. Две недели назад у него уже наблюдалось пограничное состояние, после которого врачи прописали ему препараты. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 ноября в районной администрации.
«Семья приехала два года назад из Архангельской области. Отец состоит на учете в ПНД, мама нормальная. У них шестеро детей разного возраста от 3 до 15 лет. Семья сопровождалась Центром помощи семьи и детям Колпинского района. Две недели назад у папы уже было пограничное состояние. Специалисты сопроводили его в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов. Принимал он их или не принимал, не знаем. Сейчас на месте спецназ, глава администрации», — рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района.
После того, как дети окажутся в безопасности, отцом займутся медики, семьей — органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети.
О детях-заложниках в доме 73 по Пролетарской сообщила их мать. СМИ говорят о ноже у горла ребенка, очевидцы показывают видео с места происшествия.