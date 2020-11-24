Полиция Петербурга ведет переговоры с мужчиной, который заперся дома в квартире в Колпино с детьми и обещает их убить. Его требования невнятны.



Как стало известно «Фонтанке», около часа дня в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской. По предварительной информации, 42-летний хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и «убьет всех».

