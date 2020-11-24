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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино. Полиция ведет переговоры

Полиция Петербурга ведет переговоры с мужчиной, который заперся дома в квартире в Колпино с детьми и обещает их убить. Его требования невнятны.

Как стало известно «Фонтанке», около часа дня в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской. По предварительной информации, 42-летний хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и «убьет всех».

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

На месте работают полиция и спецназ.

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Комментарии (11)

SERGEY111
Тот случай когда этот шлифовщик-стахановец не изучал аксиому " понимаешь когда вынимаешь " - вот и дошёл до такой жизни .
yarg99
Белочка
2356897676
Ну, вот и психозы, которые скоро будут массовые. Тут хоть, слава Богу, что-то требует. Мог ведь просто всех убить и застрелиться.
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