У мужчины, взявшего в заложники детей в Колпино, может быть огнестрельное оружие

Мужчина, захвативший в заложники свою семью в Колпино 24 ноября, может владеть оружием. По данным «Фонтанки», большую часть своей жизни 42-летний житель проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие.



Житель дома на Пролетарской в «нулевых» работал в нескольких организациях — «Ижоре-щит», «Неосфере», «Гавани», «Самурае», «Балт-тексе». Все связаны с охранной деятельностью. Соответственно, лицензия на оружие ему выдавалась.



Также «Фонтанке» стало известно, что в последнее время у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте.

