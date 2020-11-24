Отец, захвативший детей в Колпино, бежал от долгов в Архангельской области

На сегодняшний день Денис Бельтюков должен 217 745 рублей. Судя по всему, мужчина брал кредит, но выплатить его не смог. У его супруги тоже в Архангельской области остались долги, но небольшие — в основном за коммуналку, но есть также и задолженность по кредиту.

Мужчина, который 24 ноября захватил в заложники шестерых детей на улице Пролетарской в Колпино, обременён долгами, которые появились у него ещё во время жизни в Архангельской области. Это следует из базы должников на сайте ФССП России.

Ранее в администрации Колпинского района рассказали, что Бельтюков состоял на учете у психиатра. Двумя неделями ранее в семье уже происходил какой-то инцидент, после которого мужчину доставили в медучреждение и прописали препараты. Принимал он их или нет — неизвестно.



После того, как дети окажутся в безопасности, отцом займутся медики, семьей — органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети.



О детях-заложниках в доме 73 по Пролетарской сообщила их мать. СМИ говорят о ноже у горла ребенка, очевидцы показывают видео с места происшествия.



За развитием событий следите в материалах «Фонтанки» и в прямом эфире нашего Instagram.

