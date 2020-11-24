Отец, захвативший детей в Колпино, бежал от долгов в Архангельской области

Мужчина, который 24 ноября захватил в заложники шестерых детей на улице Пролетарской в Колпино, обременён долгами, которые появились у него ещё во время жизни в Архангельской области. Это следует из базы должников на сайте ФССП России.
На сегодняшний день Денис Бельтюков должен 217 745 рублей. Судя по всему, мужчина брал кредит, но выплатить его не смог. У его супруги тоже в Архангельской области остались долги, но небольшие — в основном за коммуналку, но есть также и задолженность по кредиту.
Ранее в администрации Колпинского района рассказали, что Бельтюков состоял на учете у психиатра. Двумя неделями ранее в семье уже происходил какой-то инцидент, после которого мужчину доставили в медучреждение и прописали препараты. Принимал он их или нет — неизвестно.
После того, как дети окажутся в безопасности, отцом займутся медики, семьей — органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети.
О детях-заложниках в доме 73 по Пролетарской сообщила их мать. СМИ говорят о ноже у горла ребенка, очевидцы показывают видео с места происшествия.
За развитием событий следите в материалах «Фонтанки» и в прямом эфире нашего Instagram.