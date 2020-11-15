Белоруссия снова шумит. Минск подходит к сотому дню протеста с тысячей задержаний

Резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, колючая проволока, проблемы с интернетом, закрытые станции метро и массовые задержания, в том числе журналистов. Подобная ситуация вновь наблюдается в белорусской столице на пороге сотого дня протеста. «Фонтанка» рассказывает и показывает, что происходило в Минске, где 15 ноября также прошла акция памяти погибшего на городских улицах Романа Бондаренко.

По информации правозащитного центра «Вясна», к концу очередного протестного воскресенья в список задержанных попали почти 1000 человек. По состоянию на десять вечера, он продолжает пополняться новыми именами.

Как пишет белорусский портал Tut.by, после столкновения с силовиками в центре столицы со всеми составляющими — резиновыми пулями, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, водометами, колючей проволокой, протестующий продолжили движение по городским улицам. Некоторые из них стали свидетелями того, как черный микроавтобус наехал на пешехода на проспекте Пушкина. По их словам, машина принадлежит силовикам. Говоря о том, было ли это сделано намерено или же все-таки случайно, очевидцы больше склоняются к первой версии. После пострадавшего якобы затащили в автомобиль и увезли, на дороге остались лежать его кроссовки, которые слетели при столкновении. ДТП запечатлели камеры. Издание опубликовало видеозаписи, сделанные с разных ракурсов, которые разлетелись в Сети. По всей видимости, пристальное внимание к этой истории вызвано тем, что ранее белорусский протест уже «похоронил» одного мужчину после наезда автозака. В Минске также традиционно наблюдались перебои в работе интернета и городской подземки.