«Белсат» нашёл «погибшего» под колёсами автозака в Белоруссии живым и целым

Об этом «Белсат» 10 августа сообщает в Twitter. Мужчина, в котором опознали активиста Евгения Заичкина, рассказал журналистам, что был в больнице и уже дал показания навестившему его милиционеру. Он говорит, что получил сотрясение мозга, но обошёлся без переломов. В больнице мужчину надолго не задержали.

Журналисты телеканала «Белсат» подтвердили заявление белорусского МВД о том, что во время беспорядков в стране никто не погиб. Активист, которого «похоронили» после наезда автозака, вышел на связь.

«Мы с братом шли к стеле, подъехал микроавтобус, выскочили 5–6 омоновцев и начали всех задерживать, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, я встал на колени и поднял руки. И я вижу замах, дубинкой ударили, первый удар по лицу, и сразу кровь потекла, потом били по телу», — цитирует Заичкина «Белсат». О том, как угодил под колёса служебного автомобиля, он не упоминает.

Автозак протаранил толпу протестующих в центре Минска во время протестов в день президентских выборов в Белоруссии. Сообщалось о пострадавших, правозащитники позднее уточнили, что молодой человек, которого в телеграм-каналах опознали как Заичкина, в результате наезда спецтехники получил не совместимую с жизнью черепно-мозговую травму. В МВД республики его гибель опровергли.

По предварительным итогам, президентом Белоруссии останется Александр Лукашенко. После оглашения данных ЦИК в стране задержаны тысячи несогласных. Обо всех событиях ночи после выборов в Белоруссии читайте в трансляции «Фонтанки».