Лукашенко и его сын Виктор попали под санкции ЕС

Под ограничения, среди прочих, попали сын президента Виктор, глава администрации Игорь Сергиенко, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, глава конституционного суда республики Петр Миклашевич и замминистра информации Игорь Бузовский.

«Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и оппозиции Александр Лукашенко и еще 14 человек должны быть включены в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры», — сообщается 6 ноября в официальном журнале Европейского союза.

Евросоюз расширил санкции против белорусского режима, включив туда главу государства.

Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов на территории союза.

Первые санкции ЕС против Белоруссии вступили в силу еще 2 октября. В списке оказалось 40 фамилий, включая высокопоставленных силовиков и главу ЦИК. Сам Лукашенко под ограничения не попал.

В сентябре еврочиновники не смогли с первого раза согласовать введение санкций.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. При этом на улицы по всей стране вышли сотни тысяч протестующих против итогов выборов.