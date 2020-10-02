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02.10.2020 16:36
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Санкции ЕС против Белоруссии вступили в силу. В списке — силовики и глава ЦИК

Еврочиновники согласовали санкционный список по Белоруссии, который содержит 40 фамилий.

«В Белоруссии прошли президентские выборы, которые не соответствовали международным стандартам и были омрачены репрессиями против независимых кандидатов и жестоким подавлением мирных протестующих <...> Ввиду серьезности ситуации в стране в [санкционный] список физических и юридических лиц следует включить 40 человек», — сообщается 2 октября в официальном журнале Европейского Союза, после публикации в котором закон считается вступившим в силу.

Под санкции попали министр внутренних дел Юрий Караев, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, первый заместитель председателя КГБ Юрий Караев, глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Александра Лукашенко в списке не оказалось.

В сентябре еврочиновники не смогли с первого раза согласовать введение санкций. Накануне об удачной попытке рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

МИД Белоруссии уже отреагировал на введенные санкций и заявил, что таким решением ЕС отдаляется от соседей.

Накануне свои ограничения ввела Великобритания. Лукашенко и его сын оказались в санкционном списке.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

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Комментарии (2)

***_555
Теперь креведки и яблочки поездут через Украину и Казахстан?
alexadmin
Как в шахматах - короля нельзя съесть, ему только можно поставить мат, съев мешающие фигуры.
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