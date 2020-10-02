Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии. Лукашенко в список пока не попал
Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии, но действующего президента Александра Лукашенко в списке пока нет, поскольку ЕС нацелен на диалог. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель
«Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц», - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС, пишет 2 октября РИА Новости.
Президент Франции объяснил, что Лукашенко пока не попал в санкционный список, поскольку Евросоюз надеется вовлечь его в переговорный процесс. «В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», - добавил он.
Ранее Макрон отказался признать Лукашенко президентом Белоруссии и провел встречу с его соперницей на выборах — Светланой Тихановской, которая попросила привлечь к переговорному процессу президента России Владимира Путина. Канцлер Германии Ангела Меркель высказала аналогичную позицию и заявила, что Евросоюз результаты выборов не признает. Канцлер также проведет переговоры с Тихановской.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Последняя заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями. Тогда в Белоруссии начались протесты, которые продолжаются до сих пор.