Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии. Лукашенко в список пока не попал

Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии, но действующего президента Александра Лукашенко в списке пока нет, поскольку ЕС нацелен на диалог. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель



«Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц», - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС, пишет 2 октября РИА Новости.



Президент Франции объяснил, что Лукашенко пока не попал в санкционный список, поскольку Евросоюз надеется вовлечь его в переговорный процесс. «В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», - добавил он.

