Тихановская хочет видеть Путина на переговорах по Белоруссии

Оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии призвала президента Франции пригласить своего российского коллегу на переговоры.



«Было бы замечательно, если бы президент [Эмманюэль] Макрон мог пригласить, например, господина [Владимира] Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах [о будущем Белоруссии]», — цитирует 1 октября заявление Светланы Тихановской РИА Новости.

По ее словам, белорусская оппозиция не отказывается от диалога с соседними странами. Тихановская отметила, что видит соседей в первую очередь посредниками.