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01.10.2020 13:03
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Тихановская хочет видеть Путина на переговорах по Белоруссии

Оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии призвала президента Франции пригласить своего российского коллегу на переговоры.

«Было бы замечательно, если бы президент [Эмманюэль] Макрон мог пригласить, например, господина [Владимира] Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах [о будущем Белоруссии]», — цитирует 1 октября заявление Светланы Тихановской РИА Новости.

По ее словам, белорусская оппозиция не отказывается от диалога с соседними странами. Тихановская отметила, что видит соседей в первую очередь посредниками.

Накануне экс-кандидат на выборах встретилась с французским президентом в Вильнюсе. Немецкий канцлер Ангела Меркель также намерена провести переговоры с Тихановской.

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Комментарии (13)

Mozg
У Путина есть потрясающая способность забалтывать любую проблему. Поэтому его участие в любых переговорах ни чего конструктивного не даст.
Но, честно говоря, Путин там и не нужен- санкции на луку ему только на руку- пусть микродиктатор сидит в своём замке и нос не высовывает.
Владимир Максимов
Для ведения переговоров нужно, чтобы эта дама рассматривалась как договаривающаяся сторона. А она пока никто.
Samal_
не хочет общаться со своей оппозицией,будет общаться с беларусской!
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