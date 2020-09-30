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30.09.2020 11:38
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Меркель не признает Лукашенко президентом и будет проводить переговоры с Тихановской

Немецкий канцлер не признала Александра Лукашенко президентом и теперь готовится к встрече с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской.

«Мы не признаем избрание президента [Александра] Лукашенко <...> В ближайшее время состоится встреча с [Светланой] Тихановской», — заявила 30 сентября Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

По словам канцлера, ее восхищает мужество женщин белорусской оппозиции, которая противостоит режиму Александра Лукашенко. Канцлер осудила жестокость по отношению к протестующим.

Меркель призвала Лукашенко пойти на диалог с оппозицией.

До этого канцлер ФРГ заявляла, что ЕС не признает итоги выборов в Белоруссии.

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Комментарии (19)

житель города П.
Не стоит преувеличивать значение этого... Типа не признала, но призвала Лукашенко.. нет, не уйти.. а к диалогу. Игры всякие и торговля продолжаются, может еще всё повернуться по другому.
вадики
Самозванец то как раз Лукашеуску)))Со своим тайным крисячим самоназначением)))Почалоси!!!Скоро фсе станут в мире нерукопожатыми!Ряды Каддафи Мугабе Чаушеуску Хусена Лукашеуску пополняются!А Асада забыл!!
Иван 2пырьев
Фонтанка придумала сверххайповый заголовок:
цитата: В ближайшее время состоится встреча
vs
Заголовок: вести переговоры

А комментаторы сверху не читали весь текст, им достаточно заголовка
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