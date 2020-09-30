Меркель не признает Лукашенко президентом и будет проводить переговоры с Тихановской
Немецкий канцлер не признала Александра Лукашенко президентом и теперь готовится к встрече с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской.
«Мы не признаем избрание президента [Александра] Лукашенко <...> В ближайшее время состоится встреча с [Светланой] Тихановской», — заявила 30 сентября Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.
По словам канцлера, ее восхищает мужество женщин белорусской оппозиции, которая противостоит режиму Александра Лукашенко. Канцлер осудила жестокость по отношению к протестующим.
Меркель призвала Лукашенко пойти на диалог с оппозицией.
До этого канцлер ФРГ заявляла, что ЕС не признает итоги выборов в Белоруссии.