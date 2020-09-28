Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Франция не признает Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии. Об этом Эмманюэль Макрон заявил 28 сентября на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.



«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — уточнил Макрон (цитата по РИА Новости).



Ранее сообщалось, что Макрон в Литве планирует встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. Ранее президент Франции уже говорил, что Лукашенко должен покинуть свой пост. В ответ белорусский лидер назвал французского коллегу «незрелым политиком» и посоветовал уйти в отставку самому.

