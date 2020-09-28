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28.09.2020 22:22
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Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Франция не признает Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии. Об этом Эмманюэль Макрон заявил 28 сентября на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — уточнил Макрон (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что Макрон в Литве планирует встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. Ранее президент Франции уже говорил, что Лукашенко должен покинуть свой пост. В ответ белорусский лидер назвал французского коллегу «незрелым политиком» и посоветовал уйти в отставку самому.

Признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии ранее уже отказались многие страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина. Евросоюз заявил о нелегитимности инаугурации Лукашенко.

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Комментарии (19)

Udgin2
Г-н Макрон еще более глупый, чем я думал. Самоуверенность граничащая с идиотизмом. Лукашенко с таким же успехом может признать Макрона не президентом.
kacnep
А обнуленного признал?
Капитан Очевидность2
Ну и не признавай себе на здоровье. Лукашу от этого ни холодно ни жарко.
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