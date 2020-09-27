FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
27.09.2020 20:01
1
Печать

Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и перешёл на личное

Президента Белоруссии Александра Лукашенко, по всей видимости, задело высказывание французского коллеги Эмманюэля Макрона о том, что его белорусский коллега должен добровольно сложить полномочия. Он отреагировал резко, посоветовав Макрону заняться внутренними проблемами своей страны и прошёлся по теме личной жизни.

Слова Лукашенко передала вечером 27 сентября его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты»», — парировал глава Белоруссии (цитата по «БелТА»). Напомнил он также о движении Black Lives Matter и мусульманских протестах в Марселе и Лионе.

«Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции», — заявил Лукашенко.

Третий аргумент оказался недипломатичным — президент намекнул, что якобы Макрон поддерживает оппозиционного лидера Светлану Тихановскую не как политика, а как женщину, которая ему симпатична.

«Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — заключил Лукашенко.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Алекс81
Батька жжёт)
Все думают только, а он говорит))

Мог бы ещё по поводу разницы в возрасте с женой пройтись, чего уж там ?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний