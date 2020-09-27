Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и перешёл на личное

Президента Белоруссии Александра Лукашенко, по всей видимости, задело высказывание французского коллеги Эмманюэля Макрона о том, что его белорусский коллега должен добровольно сложить полномочия. Он отреагировал резко, посоветовав Макрону заняться внутренними проблемами своей страны и прошёлся по теме личной жизни.

Слова Лукашенко передала вечером 27 сентября его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты»», — парировал глава Белоруссии (цитата по «БелТА»). Напомнил он также о движении Black Lives Matter и мусульманских протестах в Марселе и Лионе.