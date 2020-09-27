Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и перешёл на личное

Президента Белоруссии Александра Лукашенко, по всей видимости, задело высказывание французского коллеги Эмманюэля Макрона о том, что его белорусский коллега должен добровольно сложить полномочия. Он отреагировал резко, посоветовав Макрону заняться внутренними проблемами своей страны и прошёлся по теме личной жизни.
Слова Лукашенко передала вечером 27 сентября его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
«Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты»», — парировал глава Белоруссии (цитата по «БелТА»). Напомнил он также о движении Black Lives Matter и мусульманских протестах в Марселе и Лионе.
«Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции», — заявил Лукашенко.
Третий аргумент оказался недипломатичным — президент намекнул, что якобы Макрон поддерживает оппозиционного лидера Светлану Тихановскую не как политика, а как женщину, которая ему симпатична.
«Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — заключил Лукашенко.