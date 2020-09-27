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27.09.2020 11:56
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Макрон: «Очевидно, что Лукашенко должен уйти»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост.

«То, что происходит в Белоруссии, это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти»,— сказал Макрон 27 сентября в интервью Journal du Dimanche.

По его словам жители Белоруссии понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, стремясь вдохнуть жизнь в демократию, и отдельного уважения заслуживают участвующие в протесте женщины.

Накануне хакеры взломали сайты белорусских госканалов и в онлайн-трансляции запустили кадры силового разгона мирных протестов.

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