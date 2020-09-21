Евросоюз не смог согласовать санкции против Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что еврочиновники не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии из-за отсутствия единогласия.
«Утвердить санкционный список сегодня было невозможно, так как не удалось достигнуть единогласия», — заявил 21 сентября Боррель по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.
По его словам, чтобы согласовать санкционный список, необходимо, чтобы все страны-члены проголосовали «за». Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в twitter, что консенсуса не удалось достичь из-за Кипра.
Боррель уточнил, что Евросоюз поддерживает проведение новых выборов в Белоруссии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что Союз не намерен непосредственно вмешаться в дела постсоветской республики.
В Европарламенте сегодня выступала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая призвала оказать давление на руководство страны.
ЕС объявил о намерении ввести санкции в отношении белорусского руководства еще в середине августа. Лукашенко заверил, что Белоруссия не боится давления извне.