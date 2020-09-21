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21.09.2020 17:44
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Евросоюз не смог согласовать санкции против Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что еврочиновники не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии из-за отсутствия единогласия.

«Утвердить санкционный список сегодня было невозможно, так как не удалось достигнуть единогласия», — заявил 21 сентября Боррель по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

По его словам, чтобы согласовать санкционный список, необходимо, чтобы все страны-члены проголосовали «за». Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в twitter, что консенсуса не удалось достичь из-за Кипра.

Боррель уточнил, что Евросоюз поддерживает проведение новых выборов в Белоруссии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что Союз не намерен непосредственно вмешаться в дела постсоветской республики.

В Европарламенте сегодня выступала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая призвала оказать давление на руководство страны.

ЕС объявил о намерении ввести санкции в отношении белорусского руководства еще в середине августа. Лукашенко заверил, что Белоруссия не боится давления извне.

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