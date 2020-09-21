Евросоюз не смог согласовать санкции против Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что еврочиновники не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии из-за отсутствия единогласия.

«Утвердить санкционный список сегодня было невозможно, так как не удалось достигнуть единогласия», — заявил 21 сентября Боррель по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

По его словам, чтобы согласовать санкционный список, необходимо, чтобы все страны-члены проголосовали «за». Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в twitter, что консенсуса не удалось достичь из-за Кипра.