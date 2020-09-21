Тихановская пригрозила Лукашенко годами протестов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что акции протеста будут продолжаться в республике.

«Мы будем митинговать столько, сколько будет необходимо — недели, месяцы или даже годы», — заявила 21 сентября Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте.

По ее словам, оппозиция и созданный координационный совет выступали за диалог с властями, однако коммуникация не состоялась именно из-за нежелания президента Александра Лукашенко. Тихановская призвала ЕС оказать давление на белорусские власти, чтобы они пошли на диалог с оппозицией.