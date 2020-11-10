Новая порция отчётов об утренних авариях с улиц Петербурга и его пригородов — за последний час в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» их почти с десяток. Автомобилисты называют 10 ноября первым «днём жестянщика» в новом сезоне.

Аварии типичные для скользкой дороги — заносы, съезды с дороги, «догонялки», массовые ДТП.

Эффектно припарковался KIA Stinger на улице Руставели. На фотографии видно состояние асфальта. В комментариях отмечают: «Чувак на зимней [резине]. Как и большинство разбившихся. Думают, что раз переобулись, то можно ездить как летом».