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10.11.2020 11:50
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«День жестянщика» «украсил» кюветы. На Руставели KIA эффектно завис

Новая порция отчётов об утренних авариях с улиц Петербурга и его пригородов — за последний час в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» их почти с десяток. Автомобилисты называют 10 ноября первым «днём жестянщика» в новом сезоне.

Аварии типичные для скользкой дороги — заносы, съезды с дороги, «догонялки», массовые ДТП.

Эффектно припарковался KIA Stinger на улице Руставели. На фотографии видно состояние асфальта. В комментариях отмечают: «Чувак на зимней [резине]. Как и большинство разбившихся. Думают, что раз переобулись, то можно ездить как летом».

На Гостилицком шоссе со скользкой дороги слетел «Фольксваген», ещё одна легковая машина — в Петро-Славянке на Красноармейской улице, на Выборгском шоссе перед поворотом на Медное Озеро — грузовое «Яндекс.Такси».

ДТП на Гостилицком шоссе.
ДТП на Гостилицком шоссе.Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП на Гостилицком шоссе.
ДТП на Гостилицком шоссе.Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП в&nbsp;Петро-Славянке
ДТП в Петро-СлавянкеФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП на Выборгском шоссе
ДТП на Выборгском шоссеФото: Телеграм-канал «Мегаполис»
ДТП на Выборгском шоссе
ДТП на Выборгском шоссеФото: Телеграм-канал «Мегаполис»

На улице Ватутина «Хёндэ Солярис», потеряв управление, воткнулся в припаркованный «БМВ». Объезжать их водителям приходилось по встречной полосе.

На улице Софьи Ковалевской — типичные «догонялки». Впрочем, такое бывает и на сухом асфальте: «Опель» остановился перед пешеходным переходом, а ехавший за ним водитель не успел среагировать.

На набережной реки Волковки — массовое ДТП. В нём отметились, по словам очевидцев, «КИА Соренто» и «КИА Церато», «Хёндэ Солярис» и «Опель Мокка».

Минувшей ночью температура в Петербурге опускалась ниже нуля, синоптики заранее предупреждали о возможной гололедице. Скользко было даже вчера, при устойчивом плюсе, — на обдуваемых ветром путепроводах. А сегодня с утра посты о ДТП в соцсетях посыпались один за другим. Есть и серьёзные: в Ломоносовском районе под Петербургом при выезде на встречную полосу пострадали пять человек.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (6)

perekuz
Интересно, почему питерская "Фонтанка" использует вместо термина "кузовщик" чисто московский "жестянщик"?
kоt-obormot
КIA головного мозга.
hal9000
Дураков чето много..надо чуть чуть подождать когда они все побьются..я ваще в городе как черепаха катаюсь да ито вчера идиот чуть не врезался в меня..спасло мое мастерское управление автомобилем на скользской дороге..вывернулся...так бы стоять с этим дураком ждать страховую..дпс..джорджа буша и остальную гоп компанию мерзнуть..и нервно курить...хотя я бросил
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