«День жестянщика» «украсил» кюветы. На Руставели KIA эффектно завис
Новая порция отчётов об утренних авариях с улиц Петербурга и его пригородов — за последний час в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» их почти с десяток. Автомобилисты называют 10 ноября первым «днём жестянщика» в новом сезоне.
Аварии типичные для скользкой дороги — заносы, съезды с дороги, «догонялки», массовые ДТП.
Эффектно припарковался KIA Stinger на улице Руставели. На фотографии видно состояние асфальта. В комментариях отмечают: «Чувак на зимней [резине]. Как и большинство разбившихся. Думают, что раз переобулись, то можно ездить как летом».
На Гостилицком шоссе со скользкой дороги слетел «Фольксваген», ещё одна легковая машина — в Петро-Славянке на Красноармейской улице, на Выборгском шоссе перед поворотом на Медное Озеро — грузовое «Яндекс.Такси».
На улице Ватутина «Хёндэ Солярис», потеряв управление, воткнулся в припаркованный «БМВ». Объезжать их водителям приходилось по встречной полосе.
На улице Софьи Ковалевской — типичные «догонялки». Впрочем, такое бывает и на сухом асфальте: «Опель» остановился перед пешеходным переходом, а ехавший за ним водитель не успел среагировать.
На набережной реки Волковки — массовое ДТП. В нём отметились, по словам очевидцев, «КИА Соренто» и «КИА Церато», «Хёндэ Солярис» и «Опель Мокка».
Минувшей ночью температура в Петербурге опускалась ниже нуля, синоптики заранее предупреждали о возможной гололедице. Скользко было даже вчера, при устойчивом плюсе, — на обдуваемых ветром путепроводах. А сегодня с утра посты о ДТП в соцсетях посыпались один за другим. Есть и серьёзные: в Ломоносовском районе под Петербургом при выезде на встречную полосу пострадали пять человек.