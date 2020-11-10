В Петербурге утром 10 ноября очевидцы в соцсетях сообщают о множестве ДТП. По их словам, на дорогах скользко. О гололедице предупреждали и синоптики с МЧС.

Массовое ДТП произошло на юге КАД, в районе служебного въезда в Пулково, что спровоцировало пробку на юге КАД и на Красносельском шоссе от Горелово, предупреждают в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Огородами тоже скользко. Ехали через Капорское, уже в кювете лежит машина», — добавляют в комментариях. «Съезд любителей летней резины», — иронизируют автомобилисты.