FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 09:21
19
Печать

День жестянщика в Петербурге: машины заносит, сталкивает кучками, выкидывает с дороги

В Петербурге утром 10 ноября очевидцы в соцсетях сообщают о множестве ДТП. По их словам, на дорогах скользко. О гололедице предупреждали и синоптики с МЧС.

Массовое ДТП произошло на юге КАД, в районе служебного въезда в Пулково, что спровоцировало пробку на юге КАД и на Красносельском шоссе от Горелово, предупреждают в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Огородами тоже скользко. Ехали через Капорское, уже в кювете лежит машина», — добавляют в комментариях. «Съезд любителей летней резины», — иронизируют автомобилисты.

Другая массовая авария случилась в Колпино на улице Танкистов, «скользкая дорога», пишут в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На 23-й линии В.О., у пересечения с набережной Лейтенанта Шмидта, «кто-то не поменял резину и не вошёл в поворот», рассказывают в «Неизданном».

На проспекте Маршала Блюхера «Газель» занесло в гаражи.

В центре по два автомобиля столкнулись на перекрёстке Садовой улицы и Московского проспекта, а также на перекрёстке Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников, сообщают подписчики «ДТП и ЧП». «Начинается денежный сезон жестянщиков», — отмечают автомобилисты.

ДТП на Садовой
ДТП на СадовойФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП на&nbsp;Лермонтовском
ДТП на ЛермонтовскомФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Загруженность дорог остаётся в норме. Незадолго до 9 часов она достигла 6 баллов, это обычный утренний максимум, после 9 снизилась до 5 баллов, а после 9:20 — до 4 баллов.

Фото: Неизданное | Санкт-Петербург

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

USSR_forever
особенно "радуют" знаки на карте "дорожные работы", которые надо проводить летом, но никак не в конец осени....
261847251
По моим наблюдениям примерно половина водителей плавно: накатом или тормозя двигателем - подъезжать к стоящему впереди ТС не привыкла.

Едут со скоростью с которой ехали и только в самом конце - довольно интенсивно тормозят.
Ну и, разумеется, ловят в такой ситуации сюрпризы.
Gary
Ко всему прочему я бы добавил низкий уровень подготовки водителей, но уровень самоуверенности зашкаливает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний