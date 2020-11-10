День жестянщика в Петербурге: машины заносит, сталкивает кучками, выкидывает с дороги
В Петербурге утром 10 ноября очевидцы в соцсетях сообщают о множестве ДТП. По их словам, на дорогах скользко. О гололедице предупреждали и синоптики с МЧС.
Массовое ДТП произошло на юге КАД, в районе служебного въезда в Пулково, что спровоцировало пробку на юге КАД и на Красносельском шоссе от Горелово, предупреждают в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Огородами тоже скользко. Ехали через Капорское, уже в кювете лежит машина», — добавляют в комментариях. «Съезд любителей летней резины», — иронизируют автомобилисты.
Другая массовая авария случилась в Колпино на улице Танкистов, «скользкая дорога», пишут в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На 23-й линии В.О., у пересечения с набережной Лейтенанта Шмидта, «кто-то не поменял резину и не вошёл в поворот», рассказывают в «Неизданном».
На проспекте Маршала Блюхера «Газель» занесло в гаражи.
В центре по два автомобиля столкнулись на перекрёстке Садовой улицы и Московского проспекта, а также на перекрёстке Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников, сообщают подписчики «ДТП и ЧП». «Начинается денежный сезон жестянщиков», — отмечают автомобилисты.
Загруженность дорог остаётся в норме. Незадолго до 9 часов она достигла 6 баллов, это обычный утренний максимум, после 9 снизилась до 5 баллов, а после 9:20 — до 4 баллов.