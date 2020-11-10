«День жестянщика» отправил в больницу двоих детей и троих взрослых под Петербургом. Водитель не справился с управлением
Серьезная авария произошла утром 10 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти. Травмы получили пять человек, в том числе дети.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 8:40 на 5-м километре автодороги Сойкино — Малая Ижора 61-летняя женщина на автомобиле KIA по неизвестной причине не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda под управлением 36-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали оба водителя и трое пассажиров: 2-летний мальчик, 8-летняя девочка и еще один взрослый 34-х лет.
В группе напоминают, что ночью и утром на дорогах скользко, и жизненно необходимо соблюдать скоростной режим. Утренний гололед успел насобирать аварий и в Петербурге.