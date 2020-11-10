В Петербурге заметно похолодало, но сильного ветра не ожидается, и обещают показать солнце.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться. Ночью было до минус 1 градуса, днём — не больше плюс 4 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 10 ноября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура в течение суток колеблется от минус 2 до плюс 5 градусов. Самое холодное 10 ноября было в 1993 году, когда минимальная дневная температура составила минус 10, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».