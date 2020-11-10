FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10.11.2020 07:24
0
Печать

Солнечный ноябрь — оказывается, в Петербурге такое возможно

Автор фото Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»

В Петербурге заметно похолодало, но сильного ветра не ожидается, и обещают показать солнце.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться. Ночью было до минус 1 градуса, днём — не больше плюс 4 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 10 ноября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура в течение суток колеблется от минус 2 до плюс 5 градусов. Самое холодное 10 ноября было в 1993 году, когда минимальная дневная температура составила минус 10, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».

Завтра, 11 ноября, возможен дождь при слабом ветре, а в четверг, 12 ноября, — преимущественно без осадков и на пару градусов теплее.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

В Петербурге за последнее время солнце много раз радовало горожан: в выходные выдалась очень хорошая погода, и даже в понедельник, несмотря на дождь и град, удалось поймать солнечные лучи. О том, какую зиму петербуржцам обещают синоптики, читайте на «Фонтанке».

Автор фото Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний