Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Петербурге

Предстоящая зима в Петербурге будет холоднее прошлой. Подобно снаряду, который не попадает дважды в одну воронку, вероятность повтора столько же аномально тёплого сезона незначительна. Об этом 5 ноября «Фонтанке» рассказала начальник сектора долгосрочных прогнозов Наталья Мироничева.



«Прошлая зима в Петербурге была самой теплой за всю историю регулярных наблюдений за погодой, то есть с 1881 года. Причем её температурные показатели (аномалия или отклонение от нормы) значительно перекрыли все предшествующие значения. То есть если до прошлого года самое высокое значение средней за сезон аномалии составляло 6,1 градуса (зима 2007/08 года), то зимний сезон прошлого года был на 7,7 градуса теплее, чем климатически нормальная. Несмотря на общую тенденцию к потеплению климата, вероятность того, что два сезона подряд окажутся настолько аномальными, незначительна», — утверждает синоптик.

