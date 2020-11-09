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09.11.2020 14:29
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Град выпал в Петербурге. Следом за ним дождь разделил город на половинки

Несмотря на аномально высокую температуру для ноября — плюс 7 градусов, — погода в Петербурге напомнила о том, что зима близко.

Днём 9 ноября, около 14 часов, в центре Петербурга прошёл град. Было несколько коротких зарядов, градины мелкие, растаяли быстро.

Видео Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»

Сейчас, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе плюс 7,2 градуса. Ощущаются они как плюс 2 градуса. «Яндекс» на своей карте показывает дождь в южной части Петербурга: он как будто поделил город на две половинки.

Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

При этом в центре в просветах облаков видно голубое небо.

Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»
Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»

Напомним, что предстоящей ночью в Петербурге ожидается минус и гололедица. Впрочем, скользко было местами уже сегодня ночью и утром: это заметили автомобилисты на обдуваемых ветром путепроводах.

Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»
Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»

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