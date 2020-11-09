Град выпал в Петербурге. Следом за ним дождь разделил город на половинки
Несмотря на аномально высокую температуру для ноября — плюс 7 градусов, — погода в Петербурге напомнила о том, что зима близко.
Днём 9 ноября, около 14 часов, в центре Петербурга прошёл град. Было несколько коротких зарядов, градины мелкие, растаяли быстро.
Видео Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»
Сейчас, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе плюс 7,2 градуса. Ощущаются они как плюс 2 градуса. «Яндекс» на своей карте показывает дождь в южной части Петербурга: он как будто поделил город на две половинки.
При этом в центре в просветах облаков видно голубое небо.
Напомним, что предстоящей ночью в Петербурге ожидается минус и гололедица. Впрочем, скользко было местами уже сегодня ночью и утром: это заметили автомобилисты на обдуваемых ветром путепроводах.