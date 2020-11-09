После идеальных выходных погода в Петербурге испортилась: сегодня стоит взять с собой зонтик. При этом снова будет сильный ветер и необычно тепло для начала ноября — температура близка к рекордной.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября будет облачно с прояснениями, днём небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами порывы до сильного. Ночью было 0 — плюс 2 градуса, днём воздух прогреется до 5–7 градусов.