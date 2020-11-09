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09.11.2020 07:24
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Зонтик не помешает: в Петербурге портится погода. Но скоро она изменится

Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

После идеальных выходных погода в Петербурге испортилась: сегодня стоит взять с собой зонтик. При этом снова будет сильный ветер и необычно тепло для начала ноября — температура близка к рекордной.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября будет облачно с прояснениями, днём небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами порывы до сильного. Ночью было 0 — плюс 2 градуса, днём воздух прогреется до 5–7 градусов.

Обычно (согласно истории погодных наблюдений за 57 лет) 9 ноября в Петербурге температура колеблется в течение суток от минус 3 до плюс 5 градусов. Чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 9 ноября зафиксировано в 1993 году, когда днём было минус 10, а самое тёплое — в 1977 году, плюс 9 градусов, напоминает «Яндекс».

В ночь на 10 ноября уже ожидается минус, и возможна гололедица. Зато днём обещают солнце. Ловите его, потому что уже 11 ноября снова будет облачно и дождливо.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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