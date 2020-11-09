Синоптики предупреждают: вечером в Петербурге ожидается сильный ветер.



Как сообщает 9 ноября ФГБУ «Северо-Западное УГМС», после обеда в городе ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Местами его порывы буду достигать 15 метров в секунду.



Как предупреждала «Фонтанка», в ночь на 10 ноября в Петербурге уже ожидается минус и возможна гололедица. Зато днём обещают солнце. Ловите его, потому что уже 11 ноября снова будет облачно и дождливо.

