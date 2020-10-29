Судебно-медицинская экспертиза трупа музыканта Александра Юшко не смогла подкрепить убежденность следствия в убийстве. Результаты исследования уже полтора месяца находятся в распоряжении СК, но ведомство не спешит их обнародовать.

Как сообщил «Фонтанке» 29 октября адвокат Юрий Авдеев, защищающий арестованную по обвинению в убийстве Марину Кохал, он направил запрос в Бюро судебно-медицинской экспертизы с просьбой сообщить о степени готовности исследования трупа Юшко.

«Мне ответили, что экспертиза подготовлена 15 сентября, на следующий день заключение эксперта получено следователем», — уточнил Авдеев.

По данным «Фонтанки», в заключении отсутствуют указания на криминальный характер смерти Юшко, равно как нет прямых выводов о естественных причинах. Эксперты, которым на исследование представили материалы дела и расчлененное тело, затруднились однозначно ответить на поставленный следствием вопрос.

Через две недели после получения экспертизы, 29 сентября, сотрудники СК Центрального района ходатайствовали перед Смольнинским районным судом о продлении стражи Марине Кохал. Одним из оснований они назвали необходимость получения результатов судебно-медицинской экспертизы. В суде представители СК утверждали, что она еще не готова.

Через месяц после получения результатов, 16 октября, следствие просило Смольнинский суд арестовать тещу покойного Елену Кохал, уверяя, что она участвовала в причинении Юшко смерти неустановленным способом. Экспертиза также не была представлена.

Неделю назад еще один адвокат Марины Кохал, Сергей Лукьянов, обратился в Смольнинский суд с жалобой на следствие, которое не знакомит защиту с результатами экспертизы.



В три часа дня 29 октября в Смольнинском суде назначено заседание по ходатайству следствия о продлении Марине Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца, по 30 декабря. В представленных суду материалах, по данным «Фонтанки», заключение судебно-медицинского эксперта отсутствует. Мотивировать продление ареста следователи собираются выполнением формальных процессуальных действий. К материалам они также приложили заявление предполагаемой любовницы Юшко по имени Надежда. Она якобы опасается за свою жизнь, и поэтому просит для Марины Кохал ареста. Суд вряд ли проигнорирует дату этого заявления — 2 августа.

Ранее оно к материалам не приобщалось. По мнению защиты, отсутствие доказательств события преступления — убийства — и причастности Марины Кохал вынуждает следствие приобщать архивные козыри.

По данным «Фонтанки», обвинение Кохал держится на предполагаемом факте покупки инсулиносодержащего препарата «Новорапид Флекспен», которым якобы был отравлен Юшко. Это лекарство с общего электронного устройства музыканта и Кохал за три недели до его смерти искали в Интернете одновременно с поиском информации о выводе из запоя. Ими регулярно страдал умерший.

