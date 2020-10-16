Заранее спланированный вывод из запоя. «Фонтанка» узнала название медицинского препарата из дела рэпера Энди Картрайта

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

Следственный комитет Петербурга считает, что рэпера Энди Картрайта мог убить инсулиносодержащий препарат «Новорапид Флекспен». В истории браузера рядом с инструкцией по применению соседствует поиск способов вывода из запоя, которым резидент Versus Battle регулярно страдал.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, следователи проанализировали смартфон iPhone 8, которым одновременно пользовались Энди Картрайт и его жена Марина Кохал.

В ночь на 13 июля, за пару недель до смерти рэпера, в журнале просмотра веб-страниц появился поисковый запрос «вывод из запоя, чем». В ту же ночь со смартфона открывалась публикация «Аргументов и фактов» «Вывод из запоя: препараты и методы». Через несколько часов iPhone 8 озадачил Google запросами «физраствор цена» и «инсулин дозировка». Днем 13 июля в журнале просмотра веб-страниц появились запросы «Новорапид Флекспен» и «Новорапид Флекспен инструкция по применению». Просмотренные ссылки были сохранены в закладки. В следующий раз их открыли 24 июля 2020 года. В этот день, утверждает Марина Кохал, она нашла мужа мертвым в своей комнате съемной квартиры на Невском проспекте.



По данным «Фонтанки», в период с 13 по 24 июля 2020 года с оформленной на Марину Кохал кредитки в аптеке были приобретены одна ампула «Новорапида Флекспена» и инсулиновый шприц. Карту использовали оба супруга. У Энди Картрайта не было своей.

По версии следствия, инсулиносодержащий препарат купила именно Марина Кохал, которая «заранее спланировала убийство» мужа и воспользовалась «Новорапидом» для «совершения преступления».

«Фонтанка» обратилась за комментарием к адвокату Юрию Авдееву, защищающему Марину Кохал. Он не стал подтверждать, что именно «Новорапид Флекспен» фигурирует в уголовном деле.

«Могу сказать одно: моя подзащитная уверяет, что никогда не искала и не приобретала упомянутый вами препарат. Видеозаписи, свидетельствующие об аптечной покупке именно Мариной Кохал, в деле, насколько мне известно, отсутствуют, — сказал Авдеев. — Не исключаю, что следствие представит некое опознание по фотографии как доказательство аптечной покупки Мариной Кохал».

По подозрению в соучастии в убийстве 14 октября задержали тещу Картрайта — Елену Кохал. Судя по официальным сообщениям, ее вина состоит в том, что она присутствовала в квартире на Невском в «момент убийства и последующего расчленения тела». Согласно 51-й статье Конституции, Кохал-старшая освобождается от уголовной ответственности за то, что не сообщила о предполагаемом преступлении, так как обвиняемая приходится ей ближайшим родственником. Само по себе расчленение не образует состав преступления, к тому же Елена Кохал отрицает, что помогала дочери. Она утверждает, что вообще не входила в комнату Картрайта.



Смольнинский районный суд 16 октября рассмотрит ходатайство о заключении Елены Кохал под стражу. «Материалы поступили в суд», — сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», в день задержания Елены Кохал сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска устроили дочери и матери «случайную встречу» в ИВС на Захарьевской улице. Им дали увидеться в коридоре, после чего развели по разным кабинетам. От Елены Кохал требовали дать показания на дочь. От Марины Кохал требовали признательных показаний в убийстве.

«Они говорили, что моя мать по моей вине умрет в тюрьме, а сын сгниет в детском доме», — сообщила обвиняемая в письме своим адвокатам. Оно есть в распоряжении «Фонтанки». В августе сотрудники СК и уголовного розыска Никита Головин и Иван Косцов уже пытались склонить Кохал к признательным показаниям теми же угрозами. Причина смерти Энди Картрайта не установлена до сих пор.

