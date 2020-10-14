СК: Вдова рэпера Картрайта планировала его убийство. Незадолго до гибели музыканта она купила препарат «для совершения преступления»
Вдова рэпера Картрайта Марина Кохал заранее спланировала его убийство, заявили 14 октября в Следственном комитете по Петербургу.
«Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления. Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины мать обвиняемой находилась в указанной квартире», — говорится в сообщении СК.
Ранее сегодня стало известно о задержании матери вдовы рэпера Елены Кохал и обыске у адвоката Юрия Авдеева.
«В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия», — уточнили в СК.
Марина Кохал в июле 2020 года сообщила в полицию о смерти мужа Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Расчлененное тело Юшко нашли в квартире на Невском проспекте. По утверждению Кохал, муж умер естественной смертью. Тело она решила расчленить и утилизировать, чтобы версия о передозировке наркотиками не портила его музыкальную репутацию. От планов избавиться от тела Кохал отказалась после консультации с защитником. Следственный комитет полагает, что обвиняемая из ревности убила мужа.