СК: Вдова рэпера Картрайта планировала его убийство. Незадолго до гибели музыканта она купила препарат «для совершения преступления»

Вдова рэпера Картрайта Марина Кохал заранее спланировала его убийство, заявили 14 октября в Следственном комитете по Петербургу.



«Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления. Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины мать обвиняемой находилась в указанной квартире», — говорится в сообщении СК.



Ранее сегодня стало известно о задержании матери вдовы рэпера Елены Кохал и обыске у адвоката Юрия Авдеева.

