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14.10.2020 14:19
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СК: Вдова рэпера Картрайта планировала его убийство. Незадолго до гибели музыканта она купила препарат «для совершения преступления»

Вдова рэпера Картрайта Марина Кохал заранее спланировала его убийство, заявили 14 октября в Следственном комитете по Петербургу.

«Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления. Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины мать обвиняемой находилась в указанной квартире», — говорится в сообщении СК.

Ранее сегодня стало известно о задержании матери вдовы рэпера Елены Кохал и обыске у адвоката Юрия Авдеева.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия», — уточнили в СК.

Марина Кохал в июле 2020 года сообщила в полицию о смерти мужа Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Расчлененное тело Юшко нашли в квартире на Невском проспекте. По утверждению Кохал, муж умер естественной смертью. Тело она решила расчленить и утилизировать, чтобы версия о передозировке наркотиками не портила его музыкальную репутацию. От планов избавиться от тела Кохал отказалась после консультации с защитником. Следственный комитет полагает, что обвиняемая из ревности убила мужа.

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Комментарии (5)

Урус-Баши
Шизофренички. Явно что-то с умомголовного мозга
Mafioza
Препарат,который так и не нашли эксперты?..хорошие доказательства)
kukuruzza
Давно б так..
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