В Петербурге завершена экспертиза трупа Энди Картрайта. Следствие уверяло, что в крови рэпера нашли наркотики

Судебно-медицинская экспертиза должна была подтвердить версию следствия об отравлении Энди Картрайта — сценический псевдоним гражданина Украины Александра Юшко — медицинским препаратом «Новорапид Флекспен», который якобы использовала его жена Марина Кохал для заранее спланированного убийства. По альтернативной версии, Юшко мог сам приобрести и воспользоваться инсулиносодержащим «Новорапидом» для вывода из запоя.

«Заключение готово, по нашей информации. Сегодня я подал в Смольнинский райсуд жалобу на бездействие следователя Степановой, которая не знакомит нас с результатами», — уточнил защитник.

Судебно-медицинская экспертиза трупа музыканта Энди Картрайта завершена. С ее результатами обвиняемая в убийстве Марина Кохал не ознакомлена.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Марина Кохал несколько раз подвергалась неформальным допросам, при которых сотрудники Следственного комитета заявляли о готовности экспертизы, найденных в теле Юшко следах наркотиков и обещали сгноить ее сына в детдоме, а мать отправить в тюрьму, если Кохал не даст признательные показания.

В конце июля 2020 года расчлененное тело Картрайта нашли в квартире на Невском проспекте. Марина Кохал сообщила полиции, что музыкант умер своей смертью, а расчленительством она занялась в попытке сымитировать его бесследное исчезновение и спасти от обвинений в употреблении наркотиков.

Мать Марины Кохал, Елену Кохал, задержали по подозрению в пособничестве в убийстве, но передумали отправлять под стражу и отпустили.

В деле Картрайта по-прежнему фигурирует неустановленный способ причинения смерти.

Ранее "Фонтанка" сообщала об оправдании жительницы Петербурга Анастасии Алферовой, расчленившей труп соседа. Суд снял с нее обвинения в умышленном убийстве, так как достоверно причину смерти установить не удалось. Голову мужчины, на которую пришлись основные повреждения, следствие не нашло.