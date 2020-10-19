Суд оправдал в убийстве расчленившую человека жительницу Петербурга

«Суд переквалифицировал обвинение на статью 108 УК, назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы и освободил Алферову по отбытии», — уточнила пресс-служба.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 19 октября Октябрьский райсуд огласил приговор в отношении Алферовой. Следственный комитет обвинял ее в убийстве соседа по коммунальной квартире в Кустарном переулке весной 2019 года.

В Петербурге суд оправдал в убийстве местную жительницу Анастасию Алферову , расчленившую мужчину. Из-за отсутствия доказательств обвинение в убийстве переквалифицировали на самооборону.

В прениях прокуратура просила Алферовой десять лет, но пояснить, на чем основано убеждение в убийстве, представитель ведомства не смог.

По данным «Фонтанки», причину смерти эксперты так и не установили. Не все останки мужчины следствие нашло.

В основу приговора положены показания подсудимой, которая не отрицала конфликта с соседом, но смерть его наступила в результате самообороны. Алферова расчленила тело потерпевшего. Задержали ее через полгода после исчезновения соседа.

С аналогичными сложностями столкнулся Следственный комитет при расследовании дела рэпера Энди Картрайта. Причину его смерти не могут понять уже три месяца, обвиняемая в убийстве вдова Марина Кохал отрицает причастность к умерщвлению мужа и признает только расчленение, а заподозренную в пособничестве тещу Елену Кохал и вовсе пришлось освобождать за неимением улик.