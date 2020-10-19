Следствие отозвало ходатайство об аресте тещи рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет Петербурга передумал отправлять в СИЗО 67-летнюю тещу умершего рэпера Елену Кохал. Дело об «убийстве на двоих» рассыпается.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Юрий Авдеев, 19 октября следствие отозвало из Смольнинского районного суда ходатайство об избрании Елене Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Ее отпустят из изолятора временного содержания, в суд не повезут», — уточнил защитник.
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили отзыв ходатайства. В пресс-службе ГСУ СК Петербурга не ответили на звонок «Фонтанки».
Елену Кохал задержали 14 октября. По версии следствия, ее дочь Марина Кохал убивала своего мужа Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, при пособничестве матери.
В уголовном деле нет доказательств причастности обеих Кохал к убийству. Эксперты не могут назвать причину смерти Картрайта. Анализ веб-поиска супружеской пары показывает, что инсулиносодержащий препарат, которым якобы был отравлен музыкант, требовался для его вывода из запоя. Марина Кохал уже два раза жаловалась на психологическое давление СК и полиции, принуждающих ее дать признательные показания и тем самым оговорить себя. По словам обвиняемой, следователи обещали сгноить малолетнего ребенка в детдоме, а мать — в тюрьме. Задержание Елены Кохал могло быть частью этого плана.
После задержания Кохал-старшей ей с дочерью устроили якобы случайную встречу в изоляторе временного содержания и развели по соседним кабинетам. От Елены якобы требовали дать показания на дочь, а от Марины — признаний в обмен на освобождение матери. Женщины отказались.