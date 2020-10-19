Следствие отозвало ходатайство об аресте тещи рэпера Энди Картрайта

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Юрий Авдеев, 19 октября следствие отозвало из Смольнинского районного суда ходатайство об избрании Елене Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу.

Елену Кохал задержали 14 октября. По версии следствия, ее дочь Марина Кохал убивала своего мужа Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, при пособничестве матери.

В уголовном деле нет доказательств причастности обеих Кохал к убийству. Эксперты не могут назвать причину смерти Картрайта. Анализ веб-поиска супружеской пары показывает, что инсулиносодержащий препарат, которым якобы был отравлен музыкант, требовался для его вывода из запоя. Марина Кохал уже два раза жаловалась на психологическое давление СК и полиции, принуждающих ее дать признательные показания и тем самым оговорить себя. По словам обвиняемой, следователи обещали сгноить малолетнего ребенка в детдоме, а мать — в тюрьме. Задержание Елены Кохал могло быть частью этого плана.

После задержания Кохал-старшей ей с дочерью устроили якобы случайную встречу в изоляторе временного содержания и развели по соседним кабинетам. От Елены якобы требовали дать показания на дочь, а от Марины — признаний в обмен на освобождение матери. Женщины отказались.