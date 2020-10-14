Убийство на двоих. Теща рэпера Энди Картрайта официально задержана по подозрению в убийстве
Теща рэпера Энди Картрайта задержана в качестве подозреваемой в убийстве. Следственный комитет готовит ходатайство о заключении Елены Кохал под стражу.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 октября Кохал процессуально задержали по 91-й статье Уголовно-процессуального кодекса как фигуранта дела об убийстве Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт.
Следственный комитет огласил свои подозрения в адрес Кохал: она присутствовала в квартире в момент предполагаемого убийства и расчленения тела потерпевшего.
Елена Кохал — мать вдовы музыканта Марины Кохал. Последнюю арестовали в августе 2020 года и предъявили ей обвинение в убийстве. Способ преступления достоверно не установлен. СК считает, что Кохал-младшая использовала медицинский препарат, приобретенный в аптеке. Эксперты не знают причину смерти Картрайта.
Обыски у Елены Кохал и адвоката по уголовному делу Юрия Авдеева прошли утром 14 октября. Следствие заявило, что изъяты имеющие значение для расследования электронные устройства.
По данным «Фонтанки», Елену Кохал планируют доставить в Смольнинский суд завтра, 15 октября.