Судебно-медицинская экспертиза трупа рэпера Энди Картрайта через два месяца после его смерти еще не готова, и у следствия нет оснований утверждать, что совершено убийство. Дополнительный месяц, который отвели специалистам, вдова погибшего Марина Кохал проведет в СИЗО.



О затруднениях экспертов в определении причины смерти музыканта стало известно 29 сентября на судебном заседании по продлению меры пресечения Кохал. Ожидалось, что результаты исследования будут готовы через месяц, к концу августа. Но и к концу сентября их нет.