FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
29.09.2020 17:30
3
Печать

Эксперты не могут найти следы убийства рэпера Картрайта. Исследование останков ушло на третий месяц

Судебно-медицинская экспертиза трупа рэпера Энди Картрайта через два месяца после его смерти еще не готова, и у следствия нет оснований утверждать, что совершено убийство. Дополнительный месяц, который отвели специалистам, вдова погибшего Марина Кохал проведет в СИЗО.

О затруднениях экспертов в определении причины смерти музыканта стало известно 29 сентября на судебном заседании по продлению меры пресечения Кохал. Ожидалось, что результаты исследования будут готовы через месяц, к концу августа. Но и к концу сентября их нет.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Представители Следственного комитета, просившие оставить Кохал в СИЗО, предъявили свои наработки — допросы трех свидетелей об отношениях женщины и покойного, сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Лукьянов.

«Ничего существенно нового», — уточнил защитник.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Кохал продлили до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Марину Кохал арестовали 3 августа 2020 года и предъявили ей обвинение в убийстве мужа Александра Юшко, известного как рэпер Картрайт. Женщина не отрицает, что расчленила тело. Она настаивает, что Юшко умер естественной смертью.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Mafioza
Улик подтверждающих убийства нет,но если следствию очень надобно,то пусть подозреваемая еще в СИЗО посидит)неужели все еще верят в чудо,то есть-в признанку?)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний