Эксперты не могут найти следы убийства рэпера Картрайта. Исследование останков ушло на третий месяц
Судебно-медицинская экспертиза трупа рэпера Энди Картрайта через два месяца после его смерти еще не готова, и у следствия нет оснований утверждать, что совершено убийство. Дополнительный месяц, который отвели специалистам, вдова погибшего Марина Кохал проведет в СИЗО.
О затруднениях экспертов в определении причины смерти музыканта стало известно 29 сентября на судебном заседании по продлению меры пресечения Кохал. Ожидалось, что результаты исследования будут готовы через месяц, к концу августа. Но и к концу сентября их нет.
Представители Следственного комитета, просившие оставить Кохал в СИЗО, предъявили свои наработки — допросы трех свидетелей об отношениях женщины и покойного, сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Лукьянов.
«Ничего существенно нового», — уточнил защитник.
Меру пресечения в виде заключения под стражу Кохал продлили до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Марину Кохал арестовали 3 августа 2020 года и предъявили ей обвинение в убийстве мужа Александра Юшко, известного как рэпер Картрайт. Женщина не отрицает, что расчленила тело. Она настаивает, что Юшко умер естественной смертью.