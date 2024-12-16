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Город Это только начало. Рассказываем, сколько в Петербурге намело за выходные

Это только начало. Рассказываем, сколько в Петербурге намело за выходные

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5 комментариев
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За два дня выходных количество осадков в Петербурге составило 20-24 мм, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Завтра, по его словам, снега будет больше.

Высота снежного покрова в Петербурге к утру 16 декабря составила 19-20 см. За субботу и воскресенье в Ломоносове и Кронштадте выпало 40% от месячной нормы осадков.

В Ленобласти еще более снежно. Больше всего осадков выпало на западе региона. В Кингисеппе — 32 мм, высота снежного покрова — 25 см. В Волосово — 22 мм, однако при этом снежный покров вырос до 28 см. В Выборге — почти 29 мм, высота снежного покрова 24 см.

«Надо отдельно отметить нашу метеостанцию Озерки, расположенную на Карельском перешейке у самого Финского залива. Тут количество осадков за эти два дня составило 41 мм», — уточнил Александр Колесов. Там же пока самая большая высота снежного покрова в регионе — 29 см.

В ночь с воскресенья на понедельник осадков почти не было, но утром 16 декабря город накрыл сильный снегопад. В Ленобласти зафиксированы гололёдные явления. Загруженность дорог на уровне «красных» 7 баллов сохраняется и в полдень, хотя обычно в это время бывает 3-4 балла.

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Комментарии
5
NSE
26 минут
Скоро все начнет таять, потечет, потом замерзнет, дороги во льду, гололед - схема стандартная из года в год.
VKuser2477623
21 минута
Непонятно почему значение высоты снежного покрова дается, то в миллиметрах, то в сантиметрах, то снова в миллиметрах? Сами путаются или нас путают?
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