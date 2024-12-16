Это только начало. Рассказываем, сколько в Петербурге намело за выходные

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







За два дня выходных количество осадков в Петербурге составило 20-24 мм, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Завтра, по его словам, снега будет больше.

Высота снежного покрова в Петербурге к утру 16 декабря составила 19-20 см. За субботу и воскресенье в Ломоносове и Кронштадте выпало 40% от месячной нормы осадков.

В Ленобласти еще более снежно. Больше всего осадков выпало на западе региона. В Кингисеппе — 32 мм, высота снежного покрова — 25 см. В Волосово — 22 мм, однако при этом снежный покров вырос до 28 см. В Выборге — почти 29 мм, высота снежного покрова 24 см.

«Надо отдельно отметить нашу метеостанцию Озерки, расположенную на Карельском перешейке у самого Финского залива. Тут количество осадков за эти два дня составило 41 мм», — уточнил Александр Колесов. Там же пока самая большая высота снежного покрова в регионе — 29 см.

В ночь с воскресенья на понедельник осадков почти не было, но утром 16 декабря город накрыл сильный снегопад. В Ленобласти зафиксированы гололёдные явления. Загруженность дорог на уровне «красных» 7 баллов сохраняется и в полдень, хотя обычно в это время бывает 3-4 балла.